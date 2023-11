Neckarsteinach. (fhs) In Eberbach geboren, in Neckarsteinach und Darsberg aufgewachsen: Die 31-jährige Denise Grau gehört schon lange zur Vierburgenstadt und war hier auch neben ihrem politischen Engagement in der CDU aktiv und prominent – als Burgfräulein sowie Vierburgenkönigin von 2010 bis 2012.

Mit dem Motto "Eine Grau für alle Fälle" hat sie jetzt bekanntgegeben, dass sie bei der