Von Anna Haasemann-Dunka

Meckesheim. Die Bürgermeisterwahl in Meckesheim wirft ihre Schatten voraus. Sie findet bekanntlich statt am Sonntag, 7. Juli – eine eventuell notwendig werdende Stichwahl am Sonntag, 21. Juli. Und auch ein anderer, viel näherer Termin wurde festgelegt. Nämlich die Bewerbungsfrist für Kandidaten, die schon an diesem Wochenende beginnt.

Für den Beschluss um die Terminfestlegungen hatte Bürgermeister Maik Brandt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung den Sitzungstisch verlassen. Dazu ist er verpflichtet, wenn er selbst Gegenstand der Beratung oder Beschlussfassung ist. Und das ist er, sofern er sich als Bürgermeisterkandidat bewerben will. Bürgermeisterstellvertreterin Inge Hanselmann (CDU) hatte daraufhin die Sitzungsführung übernommen.

Unter ihrem Vorsitz beschloss der Gemeinderat den Start der Stellenausschreibung, die Bewerbungsfrist und die Termine für die öffentliche Bewerbervorstellung. Die Stellenausschreibung – nach dem Muster des Gemeindetags formuliert – erfolgt im Staatsanzeiger, der RNZ sowie zusätzlich im Amtsblatt und auf der Internetseite der Gemeinde. Als Tag für die Stellenausschreibung wurde der heutige Freitag, 26. April, festgelegt. Einen Tag später am Samstag, 27. April, startet die Einreichungsfrist für die Bewerbungen um das Bürgermeisteramt. Das Ende der Bewerbungsfrist ist der 10. Juni – also ein Tag nach den Kommunalwahlen. Über die Zulassung der Bewerbungen muss der Gemeindewahlausschuss am 16. Tag vor dem Wahltag, also am 21. Juni, beschließen.

Als Termine für die Bewerbervorstellung schlug die Verwaltung den 25. Juni in der Auwiesenhalle Meckesheim und den 27. Juni in der Lobbachhalle Mönchzell vor – und falls es zu einer Stichwahl kommen sollte, den 16. Juli nochmals in der Auwiesenhalle, den 18. Juli in der Lobbachhalle jeweils mit Beginn um 19 Uhr. Der Gemeinderatsbeschluss für die genannten Termine wurde einstimmig gefasst. Hans-Jürgen Moos (SPD) enthielt sich der Stimme. Er war nicht einverstanden mit dem vorgeschlagenen Termin als Tag der Ausschreibung und hatte im Rückblick auf die Diskussion und den Gemeinderatsbeschluss vom 15. November, als es bereits um die Festlegung der Ausschreibung ging, einen anderen Zeitpunkt in Erinnerung. Benjamin Schwalb, Leiter des Haupt- und Ordnungsamts, stellte dazu fest, dass man den Termin damals nach vorne verlegt habe, weil dadurch mehr Puffer gegeben sei. Diese Aussage wollte Moos gerne geprüft wissen. Da gebe es nichts zu prüfen, sagte Schwalb. Er wisse genau, was er vorgetragen habe und wie es in der Niederschrift festgehalten sei.