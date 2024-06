Mauer. (bmi) Nein, neue Bewerbungen waren zum Fristende am Dienstagabend für die Bürgermeisterwahl nicht im Rathaus-Briefkasten. Dennoch brachte die anschließende Sitzung des Wahlausschusses Überraschendes hervor: Fünf Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von John Ehret an der Rathausspitze.

Für die Wahl am 14. Juli – eventuelle Stichwahl am 28. Juli – treten an:

> der 41-jährige SAP-Produktmanager Heiko Braun (SPD)

> der 49-jährige Haupt- und Bauamtsleiter Mathias Schmalzhaf (parteilos)

> die 35-jährige IT-Ingenieurin Amanda Decker (CDU)

> der 58-jährige Matthias Hunger

> die 42-jährige Theologin Sabrina Spindler (Grüne)

Sie stehen in dieser Reihenfolge nach Eingang der Bewerbungen auf dem Wahlzettel; alle leben in Mauer, nur Hunger in Leimen, der zudem keine Angaben zum Beruf gemacht hat. Ein sechster Kandidat aus Balingen hat indes seine Bewerbung zurückgezogen.