Mauer. (lew) Mathias Schmalzhaf möchte neuer Bürgermeister von Mauer werden; seine Kandidatur machte der 49-jährige Haupt- und Bauamtsleiter am Dienstag öffentlich. Die Wahl findet am 14. Juli statt, ein möglicher zweiter Wahlgang am 28. Juli. Die Bewerbungsfrist endet am 18. Juni um 18 Uhr. Bis dato ist mit Heiko Braun (SPD) erst ein weiterer Kandidat für die Nachfolge von John Ehret bekannt,

