Von Sabrina Lehr

Mauer. Mauer hatte am 14. Juli die Wahl - und hat sie noch einmal am 28 Juli: Denn dann wird geklärt, wer neuer Bürgermeister der Gemeinde wird. In die Stichwahl gehen Heiko Braun und Matthias Schmazhaf, die im ersten Wahlgang am besten abgeschnitten haben.

Fünf Bewerber wollten gerne die Nachfolge von John Ehret antreten, der bekanntlich inzwischen Oberbürgermeister von Leimen ist. Angetreten waren Heiko Braun (SPD), Mathias Schmalzhaf, Amanda Decker (CDU), Matthias Hunger und Sabrina Spindler (Grüne).

Die RNZ berichtet im Liveblog auch vom zweiten Wahlabend am 28. Juli - bitte aktualisieren Sie den Blog fortwährend.