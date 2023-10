Der künftige Rathauschef feierte bis nach Mitternacht

Von Agnieszka Dorn und Christoph Moll

Lobbach. Die Nacht für den künftigen Bürgermeister war kurz. Die Wahlparty ging bis nach Mitternacht. Am Montag stand dann das Telefon nicht still und das Handy lief mit Glückwunsch-Nachrichten über. In weiser Voraussicht hatte Florian Rutsch frei genommen, sodass er auch Zeit für die Beantwortung hatte. Am heutigen Dienstag ist er