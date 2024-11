Ladenburg. (stu) Der Wahlkampf des von der CDU unterstützten Bürgermeisterkandidaten Sophian Habel hat zwar schon längst begonnen. Nun ist seine Bewerbung für das höchste Amt in Ladenburg auch offiziell. Am Montag überreichte der 27-Jährige seine Unterlagen an Günter Bläß, den Vorsitzenden des Wahlausschusses.

In dem verschlossenen Briefumschlag befand sich eine Unterstützungsliste. So