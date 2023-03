Es sei eine großartige Ergänzung. In den Zeiten des Internets riskierten die Bibliotheken, ein etwas verstaubtes Image zu bekommen. "Schon länger hat sich das geändert, da wir ein Angebot haben, das mit der Zeit geht. Seit einigen Jahren verleihen wir schon E-Books. Das macht inzwischen ein Viertel aller Ausleihen aus", fährt die Bücherei-Leiterin fort. Dann hält sie die Figur eines kleinen Löwen in die Höhe und teilt lächelnd mit: "Und es gibt die ‚Toniebox‘. Setzt man darauf eine bestimmte Figur, wird eine ...

"Was ist denn das?", mag sich so mancher beim Betreten der Hallen des Wissens denken. Direkt neben dem Eingang steht nun ein großes Regal, in dem keine Bücher stehen. Darin befindet sich hingegen Allerlei, das dem Sport, dem Spiel und der Bewegung dient. Neben dem "Crossboccia-Set ‚Heroes‘" liegen Badminton-Schläger, daneben wartet auch ein Einrad darauf, ausgeliehen zu werden. Doch auch Wikinger-Wurfspiele, Boccia- und Pétanquekugeln sind im Angebot. Ergänzt wird das Ganze durch Balance-Boards und Faszienrollen.

Mühlhausen. Die Bibliothek als Ort, an dem nur Bücher ausgeliehen werden können, ist Schnee von gestern. Denn das Konzept der Bücherei als "Dritter Ort", was in der Soziologie für Orte der Gemeinschaft steht, die einen Ausgleich zu Familie und Beruf schaffen, wird immer weiter ausgebaut. Fördermittel aus dem Programm "Vor Ort für Alle" des Deutschen Bibliotheksverbands (DBV) machen es nun möglich, dass auch in Mühlhausen das Programm der Öffentlichen Bücherei der katholischen Kirchengemeinde St. Cäcilia und der Gemeinde ergänzt wird. Jetzt fand die Einweihung des neuen Angebots unter Anwesenheit von Bürgermeister Jens Spanberger, Bürgermeisterstellvertreter und Tairnbacher Ortschaftsrat Rüdiger Egenlauf, Hauptamtsleiterin Kirsten Höglinger und Bücherei-Leiterin Kerstin Kau statt.

Von Marco Montalbano

Das neue Angebot der Bücherei wurde in Anwesenheit von Bürgermeister Jens Spanberger eingeweiht. Foto: Montalbano

Begeistert äußerte sich Bürgermeister Jens Spanberger: "Ein tolles neues Angebot, besonders für junge Familien und Jugendliche. Schön ist, dass es auch im Zeichen der Nachhaltigkeit steht. Denn die Spiel- und Sportgeräte müssen nicht gekauft, sondern können einfach ausgeliehen werden." Nicht minder begeistert kommentierte Leiterin Kerstin Kau: "Wir haben die Wünsche der Jugendlichen in Zusammenarbeit mit der hiesigen Jugendarbeit dabei berücksichtigt."

Es sei eine großartige Ergänzung. In den Zeiten des Internets riskierten die Bibliotheken, ein etwas verstaubtes Image zu bekommen. "Schon länger hat sich das geändert, da wir ein Angebot haben, das mit der Zeit geht. Seit einigen Jahren verleihen wir schon E-Books. Das macht inzwischen ein Viertel aller Ausleihen aus", fährt die Bücherei-Leiterin fort. Dann hält sie die Figur eines kleinen Löwen in die Höhe und teilt lächelnd mit: "Und es gibt die ‚Toniebox‘. Setzt man darauf eine bestimmte Figur, wird eine Geschichte vorgelesen. Diese ‚Tonies‘ sind total begehrt, seit wir sie vor gut drei Jahren in unser Programm aufgenommen haben."

Das Besondere: die Geschichte wird dabei direkt von einem Server über das Internet abgespielt. "Wir bleiben immer am Puls der Zeit", fügt Kau hinzu.

Mitarbeiterin Angela Mermi ist zuversichtlich, was die Ausleihzahlen beim neuen Angebot angeht: "Ich finde, das passt sehr gut. Hier vor der Tür ist ein ziemlich aktiver Platz. Da werden die Sport- und Spielgeräte sicher heiß begehrt sein und sofort ausprobiert werden. Vor allem jetzt im Frühling und Sommer."

Währenddessen leiht die Mühlhäuserin Marion Weik, ganz traditionell, ein Buch aus. "Das ist ja toll, was man da jetzt noch so dank eines Büchereiausweises mitnehmen kann", sagt sie aber und fügt augenzwinkernd hinzu: "Hoffen wir mal, dass die Dinge auch so zurück kommen, wie sie ausgeliehen wurden. Aber hier in der Gegend bin ich da guter Hoffnung."

"Vor Ort für Alle" ist ein Soforthilfeprogramm im Rahmen des Programms "Kultur in ländlichen Räumen" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Von 2020 bis 2023 trägt der DBV so zur bundesweiten Umsetzung zeitgemäßer Bibliothekskonzepte in Gemeinden mit maximal 20.000 Einwohnern bei. Eines der erklärten Ziele sei, gleichwertige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum zu fördern. Die Fördermittel stammten aus dem Bundesprogramm "Ländliche Entwicklung", so eine Mitteilung der Gemeinde Mühlhausen.