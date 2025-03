Von Marie Herrmann

Heidelberg. In früheren Jahrhunderten hat es ohne Autos und technische Hilfsmittel wie Telefone, Computer oder Smartphones manchmal mehrere Tage oder sogar Wochen gedauert, bis eine Nachricht angekommen ist – im Kriegsfall durchaus ein Problem. Bei feindlichen Angriffen mussten die umliegenden Städte und Dörfer so schnell wie möglich gewarnt werden, weshalb schon die Römer die sogenannten Lärmfeuer in der Provincia Germania als Signalmethode nutzten.

Zwischen Fackeltänzen und Rittermahl

Laut dem Heimatforscher Friedrich Höreth (1892-1969) lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Lärmfeuer im Odenwald bereits zur Römerzeit existierten. Es gab allerdings alte Aufzeichnungen aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, in denen sie festgeschrieben waren.

Diese gingen verloren, als das Hessische Landesarchiv in Darmstadt im Jahr 1944 durch Luftangriffe zerstört wurde. Als hätte er es geahnt, hatte Höreth allerdings eine Skizze der mittelalterlichen Lärmfeuer im Odenwald angefertigt und diese somit vor dem Vergessen bewahrt.

Die Odenwald-weiten Lärmfeuer, die seit dem Jahr 2007 wieder regelmäßig entzündet werden, erinnern an die historische Kommunikationsmethode. Freiwillige Feuerwehren, Gemeinden, Vereine und einzelne Gastronomen laden üblicherweise am letzten Samstag der Winterzeit zu den Lärmfeuern ein.

Für Samstag, 29. März, haben laut Marieta Hiller aus Lautertal, die sich nun schon seit einigen Jahren um die Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtveranstaltung kümmert, mittlerweile 18 Veranstalter fest zugesagt. Das Rahmenprogramm für Groß und Klein sowie die Verpflegung unterscheiden sich von Ort zu Ort, was die Entscheidung, zu welchem Feuer man geht, gar nicht so einfach macht.

So lädt das Schloss Auerbach zu einem Rittermahl mit vier Gängen ein, bevor das Lärmfeuer im Innenhof entzündet wird. Anmelden kann man sich hierzu unter www.schloss-auerbach.de. Das Schloss Alsbach verspricht als weiteres Highlight des Abends eine Feuershow, wobei auf der Höhensiedlung Rothenberg ebenfalls ein Feuerkünstler vor Ort sein wird.

In Reichelsheim wird das große Feuer auf eine ganz besondere Weise entfacht: mit Schüssen des Schützenvereins Beerfurth. Noch davor gibt es neben einer Fackelwanderung außerdem einen Auftritt der Trachtengruppe des Odenwaldklubs Reichelsheim, die verschiedene Fackeltänze aufführen. Getanzt wird mit musikalischer Begleitung auch in Heiligkreuzsteinach-Hilsenhain, wobei den Fackeltanz hier Kinder aus dem Dorf übernehmen.

Mitbegründerin der Hilsemer Dorfgemeinschaft Eva-Maria Elfner-Häfele, schwärmt vor allem von dem Platz am südlichen Ortsausgang, an dem die über zehn Meter hohe Holzkonstruktion entzündet wird: Man habe von dort aus einen "Wahnsinnsblick" auf die Rheinebene. "Wir freuen uns über Gäste von nah und fern, um das Spektakel gemeinsam zu erleben", betont sie außerdem. Parkplätze gebe es genug, barrierefrei sei die Open-Air-Veranstaltung leider nicht.

"Zaubertrank" und Legionärswurst

Auch auf der Nonroder Höhe lodert ab 18 Uhr eines der Odenwälder Lärmfeuer. Die Kulturwiese Nonstock und der Kultur- und Verschönerungsverein Lichtenberg laden zu einem Abend mit Lagerfeuermusik, herzhaften Grillspezialitäten und wärmenden Getränken im "Feuchten Eck" ein. Gäste können sich auf Geselligkeit, eine herzliche Atmosphäre und ein abwechslungsreiches Programm freuen, heißt es in der Ankündigung.

Neben der Gestaltung des Abendprogramms wurden manche auch bei den Namen von Speis und Trank kreativ: Passend zu der Geschichte der Lärmfeuer erwarten die Besucher am 29. März Limes-Eintopf, Legionärswurst sowie den ein oder anderen "Zaubertrank". Lärmfeuerspieße und Römerkartoffeln mit Blick auf bis zu sieben Lärmfeuer gibt es zudem auf dem Heidebuckel in Fürth-Lörzenbach. Für den Heimweg stehen Fackeln bereit.

Info: Weitere Informationen zu den verschiedenen Orten und Rahmenprogrammen gibt es unter www.dblt.de