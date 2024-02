Region Heidelberg. (luw) Blumen, Schmuck, ein Abendessen bei Kerzenschein – oder wie wär’s mit einem Tattoo? Die RNZ hat bei Vertretern verschiedener Branchen rund um Heidelberg nachgefragt, was am Valentinstag angesagt ist:

> Bei "Vilou" Schmuck in Nußloch gehen bereits seit vergangenem Donnerstag vermehrt Bestellungen ein. Die Nußlocherin Viktoria Louise Heil betreibt nebenberuflich einen Online-Shop für selbst kreierten Schmuck.

"Ketten sind der absolute Renner", sagt sie und nennt einen pragmatischen Grund: "Anders als beim Ring kann der Mann da auch nicht die falsche Größe auswählen." Ketten mit Buchstaben und Herz seien aktuell sehr gefragt. "Ich habe aber auch ein Set zusammengestellt mit Kette, Armband und Ohrringen", berichtet sie. Was die Geschmacksfrage angeht, hat die 29-Jährige, die hauptberuflich bei SAP in Walldorf arbeitet, eine klare Meinung: "Ich motiviere Frauen immer dazu, ihre Männer zu beeinflussen und ihnen möglichst genau zu sagen, was sie sich wünschen."

Heil jedenfalls freut sich über den Zulauf in den vergangenen Tagen: Gegenüber dem Rest des Jahres – das Weihnachtsgeschäft ausgeklammert – seien bei ihr ungefähr doppelt so viele Bestellungen eingegangen. Im Schnitt würden 30 bis 35 Euro für Schmuck zum Valentinstag ausgegeben, sagt sie.

> In der Baracca Swiss in Leimen ist an diesem Mittwochabend volles Haus angesagt. "Wir bieten ein Valentinstags-Menü an und sind eigentlich seit Wochen ausgebucht", berichtet Projektleiter Gregor Harder.

Die "Schweizer Fondue-Hütte" beim Weingut Müller hat während der Wintermonate geöffnet, hier freut man sich auch insgesamt über regen Zulauf. Besonders am Valentinstag ist, dass nur Paare zum Essen kommen. Die 32 Tische sind entsprechend mit Rosen und Kerzen dekoriert.

Schmuckdesignerin Viktoria Louise Heil. Foto: privat

Serviert wird ein spezielles Menü, das gegenüber dem normalen Angebot noch um einen weiteren Gang erweitert wurde. Enthalten sind unter anderem "Nüsslisalat", Käse- oder Fleischfondue sowie eine süße Überraschung. Der Reiz dieses Valentinstags-Menüs sei zudem, dass eben in einer etwas privateren Atmosphäre gespeist werden kann: Da jeder Tisch mit nur zwei Gästen besetzt wird, werden rund 70 statt wie sonst 100 Menschen erwartet.

Und besonders passend zu diesem Tag für Verliebte ist natürlich das "Romantik-Fässli": ein altes Weinfass, das entsprechend hergerichtet wurde und in dem an normalen Tagen bis zu sechs Personen Platz haben – diesmal aber eben nur zwei. Dies sei separat zu buchen und entsprechend schnell vergeben gewesen, sagt Harder.

Gastronom Gregor Harder. Foto: privat

> Bei "Blume Exclusiv" in Sandhausen steigt seit Montag die Zahl insbesondere männlicher Kunden, wie Inhaberin Patricia Jung berichtet. Schon am Vortag des 14. Februar kämen stets um die 50 Männer zu ihr. "Am Mittwoch selbst ist es dann auf jeden Fall eine dreistellige Zahl", sagt sie. Der "Klassiker" sei nach wie vor die rote Rose – jedoch: "Die kostet auch im Einkauf an den zwei bis drei Tagen vor dem Valentinstag das Doppelte."

Im Sandhäuser Laden, der auch noch in Oftersheim vertreten ist, bedeutet das acht statt vier Euro pro Rose. Jung erklärt, dass sie ihre Pflanzen am Großmarkt einkauft, dort aber Einfluss auf die Herkunft hat und darauf auch Wert legt: "Ich habe in Ecuador und Holland tolle Gärtner an der Hand. Das ist mit ,Fair Trade’-Siegel – da zahlt man zehn Cent mehr, aber das macht in der Masse auch für die Menschen dort was aus", so Jung.

Im Durchschnitt gebe ein Mann rund 50 Euro für einen Blumenstrauß zum Valentinstag aus, sagt sie: Das bedeutet fünf Rosen, die es bei ihr stets schön "ausgeschmückt" gibt. Seit Jahren sei derweil ein Trend weg von Rosen und hin zu anderen Blumen zu beobachten – eben auch wegen des hohen Rosen-Preises vor dem 14. Februar, wie die Expertin erklärt. Ranunkeln, Tulpen und Anemonen etwa seien beliebte Alternativen – und da bekommt man eben mehr Blumen fürs gleiche Geld. Dekoriert würden die Sträuße meist mit rotem, pinkem oder rosa Beiwerk sowie weiterem Grün.

> Bei "Soul of Ink" in Eppelheim gibt es zum Valentinstag ebenfalls ein besonderes Angebot: "Ink your love" – beziehungsweise auf Deutsch "Liebe geht unter die Haut" – lautet das Motto im Tattoostudio. Zwischen 12 und 18 Uhr können an diesem Mittwoch Paare vorbeikommen und sich jeweils ein zum "Tag der Liebe" passendes Motiv stechen lassen – und nur eins davon muss bezahlt werden, wie Inhaberin Lin Tampilang erklärt.

Auch für Tätowiererin Lin Tampilang in Eppelheim ist der Valentinstag ein besonderer Tag. Foto: Geschwill

Denn normalerweise handelt es sich hier nicht um ein "Walk in"-Studio, eigentlich müssen also Termine vereinbart werden. Am Valentinstag ist das aber anders. Einige Interessenten haben sich laut Tampilang nun schon angekündigt, aber wie gut das Angebot angenommen wird, zeigt sich dann eben erst kurzfristig. Ganz wichtig ist ihr außerdem: "Valentinstag geht noch viel weiter als nur bis zur romantischen Beziehung – dieses Angebot gilt zum Beispiel auch für Freunde, Mutter und Tochter, Geschwister..."

Außerdem sei es eine gute Zeit für "self love" betont sie, sodass auch Einzelpersonen angesprochen werden: "Wer keinen Partner hat, kann sich auch selbst ein Tattoo schenken."