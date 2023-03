Leimen. (fre) Was die Stadt Eppelheim kann, kann die Große Kreisstadt Leimen schon lange: Beide Verwaltungen hatten im Spätjahr 2022 Blitzer-Anhänger für Tempomessungen gekauft und es versäumt, ihre Gemeinderäte zuvor noch einmal ausdrücklich zu befragen. Eppelheim holte die nachträgliche Genehmigung für das "Enforcement Trailer" genannte Hightech-Gerät bereits vor Weihnachten ein, jetzt zogen Leimens Stadtmütter und -väter bei ihrer Bußgelddruckmaschine nach.

Ähnlich wie in Eppelheim waren entsprechende Mittel im verabschiedeten Haushaltsplan 2022 bereitgestellt worden. Doch der allgemeine Haushaltsansatz von 172.000 Euro war, wie es in der Sitzungsunterlage hieß, nicht ausreichend: "Aus rechtlichen Gründen ist ein Einzelbeschluss durch den Gemeinderat notwendig." Bürgermeisterin Claudia Felden bat für das Versäumnis denn auch ausdrücklich um Entschuldigung.

Angeschafft hatte Leimen seinen Mobilblitzer in einer "Basis-Version" bereits im September. Der Preis: 151.219,25 Euro. Allein ein Drittel entfiel auf die lasergesteuerte Kamera, die ein korrektes Bußgeldverfahren garantiere. Laut Sitzungsunterlage lässt sich diese "Polispeedkamera" auch außerhalb des Trailers einsetzen – so in den stationären Blitzersäulen. Sechs davon stehen in Leimen. Da eine ihrer Kameras bereits 2009 angeschafft wurde und es für sie keine Ersatzteile mehr gäbe, hätte sowieso eine Neuanschaffung erfolgen müssen. Noch ein Hinweis findet sich in der Sitzungsunterlage: Für das Anmieten eines solchen Blitzer-Anhängers habe die Stadt "in der Vergangenheit jährlich rund 50.000 Euro verausgabt".

Doch so tief ins Detail ging Leimens Gemeinderat gar nicht. Im Gegenteil: Gleich nach der bürgermeisterlichen Entschuldigung reckten sich die zustimmenden Hände in die Höhe. Es gab keine Enthaltung, nur eine Gegenstimme. Dieses eine Nein kam von Wolfgang Stern (CDU).