Neckargemünd-Waldhilsbach. (nah) Am heutigen Freitag jährt sich der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine zum ersten Mal und damit der Krieg, der seither das Land überzieht. Die Folgen sind unermessliches, menschliches Leid, Verzweiflung, Tod, Trauer und Flucht. Die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland und der Region Heidelberg, ihre Versorgung und Unterbringung traf auf

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen