Von Heike Warlich

Weinheim. Das Alte Rathaus in Weinheim, so wie es früher einmal aussah, und direkt daneben Menschen, die erkennbar im Hier und Jetzt über den Marktplatz schlendern: Geht nicht? Doch, und zwar mit der neuen App "Zeigmal", mit der sich die Stadt ab sofort ebenso unterhaltsam wie informativ erleben lässt und unter anderem auf "Augmented Reality", die Verbindung von virtueller und realer Welt, setzt. Klingt vielleicht kompliziert, ist es aber nicht.

Denn die App funktioniert mittels GPS und gibt an Ort und Stelle Auskunft über den Roten Turm, das Mühlheimer Tor, die Wachenburg, das Gerberbachviertel, das Schloss das Rathaus und viele weitere Sehenswürdigkeiten mehr. Hinterlegt sind neben Augmented Reality auch Bilder, Videos, Texte zum Selbstlesen sowie kurze Audios, die Stadtführer Dietmar Spicker eingesprochen hat.

Auf das Material der Telefonischen Stadtführung "Weinheim hören" mit der Stimme von David Heintz wurde ebenfalls zurückgegriffen. "In der Summe haben wir den App-Entwicklern 30 Bilder aus unserem Stadtarchiv und viele weitere Infos geschickt", sagt Cornelia Eicher, Leiterin des Weinheimer Stadttourismus.

In diesen Genuss war man gekommen, weil Weinheim neben Mosbach, Bretten oder Calw zu den 20 "Kleinstadtperlen" in Baden-Württemberg gehört. Für sie ließ die Tourismusmarketing Baden-Württemberg in Kooperation mit den IHKs Baden-Württemberg die "Zeigmal"-App von einem Start-up entwickeln. Grundidee ist es, Einzelhandel und touristische Attraktionen miteinander zu verknüpfen. Was jedoch konkret drin steckt in der App, konnte jede "Kleinstadtperle" selbst entscheiden.

"Das Schöne daran ist wirklich, dass man die App so flexibel und damit auch zielgruppengerecht bestücken kann", sagt Eicher. Vorschläge für Stadtrundgänge können ebenso eingepflegt werden wie Infos über aktuelle Bauvorhaben, womit sich der inhaltliche Bogen von der Vergangenheit bis in die Gegenwart und Zukunft spannt.

"Die App ist jedoch nicht nur für Besucher unserer Stadt interessant, sondern auch für die Weinheimer selbst", meint Pressesprecher Roland Kern und nennt als Beispiel den Rodensteinerbrunnen, den man – App sei Dank – an seinem ursprünglichen Standort, dem Dürreplatz betrachtet kann.

Einig ist er sich mit Eicher darüber, dass das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist und die "Zeigmal"-App um weitere Inhalte wie beispielsweise einer kulinarischen Tour durch Weinheim ergänzt werden kann. Auch für den Nutzer wollte man es so einfach wie möglich halten. "Die App ist kostenlos, man muss sich nicht registrieren oder an den Sehenswürdigkeiten QR-Codes scannen, da das Ganze per GPS funktioniert", erläutert Angela Keller vom Tourismusmarketing Baden-Württemberg das Prinzip.

Dank der Ortungsdienste des eigenen Smartphones verpasst der Nutzer bei einem Rundgang durch die Stadt keine Sehenswürdigkeiten, da "Zeigmal" sich genau dann meldet, wenn es etwas zu entdecken gibt. Als Konkurrenz zu den historischen Stadtführungen sieht sie das Angebot nicht, sondern als eine Ergänzung.

Dietmar Spicker pflichtet dem bei. "Die Zeiten, in denen man sich als Stadtführer hinstellt und Jahreszahlen runterbetet, sind längst vorbei. Die Leute wollen lebendige Geschichten, Kostümführungen und ein bisschen Spektakel", weiß er aus eigener Erfahrung und seiner Rolle als "Nachtwächter" oder Kurfürst Ottheinrich.

Auch er sieht in der App einen weiteren Baustein im Kasten der vielen unterschiedlichen Führungen sowie bereits vorhandener Apps, die Weinheim anbietet, darunter den der Weinheimer Krimi-Autorin Ingrid Noll gewidmeten Audio-Weg.