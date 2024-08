Region Heidelberg. (luw) Das Brauchtum wird an diesem Sommerwochenende rund um Heidelberg besonders gepflegt. In Gaiberg und Wiesenbach stehen Kerwen an, Meckesheim feiert sein Straßenfest und Sandhausen erinnert mit einer Riesensause an seine Historie als Hopfengemeinde. Die RNZ zeigt auf – soweit bekannt –, was am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, noch so in der Region an Veranstaltungen geboten ist.

Bammental

> Ein Rettungsschwimmkurs der DLRG findet am Sonntag ab 15 Uhr im Waldschwimmbad statt. Das Abzeichen in Bronze ist ab zwölf Jahren möglich, jenes in Silber ab 14 Jahren. Anmeldungen per E-Mail unter der Adresse albrecht.schuette@gmail.com oder unter Telefon 0179/2304036.

Dossenheim

> "Kreizfåhrt im Saustall" heißt das Stück, das die Stååkejzln als Theatergruppe des Heimatvereins in Kurpfälzer Mundart nochmals an diesem Wochenende aufführen (die RNZ berichtete). Los geht’s im Steinbruch Leferenz am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Karten gibt es bei der Buchhandlung Worring, bei Schreib-Büro-Spiel Faludy sowie im Friseursalon Allmann.

Auch interessant Neckar-Odenwald-Kreis: Unsere Tipps zum Wochenende

Gaiberg

> Kerwe ist von Samstag bis Montag, 2. September, im Rathaushof und in der Ortsmitte angesagt. Um 17 Uhr geht es am Samstag mit dem Fassbieranstich los, ab 20 Uhr sorgt die Band "Cracked Fire" für Livemusik. Am Sonntag startet das Programm um 11 Uhr mit dem Frühschoppen bei Weißwurst und Bier, auf dem Schulhof wird eine Hüpfburg für Kinder geboten. Um 12.30 Uhr rollt dann der Kerweumzug in den Krautäckern los, von wo es über Blumenstraße, Panoramastraße, Neubaugebiet, Schwäbisch-Hall-Straße und Hauptstraße zum Ortsmittelpunkt geht. Am Montag gibt’s ab 11.30 Uhr Haxen und Rindfleisch, ab 19.30 Uhr spielt "Roof on Fire".

Leimen

> Zum Waldbaden lädt der Ökumenische Ausschuss Leimen am Samstag von 9 bis 10.30 Uhr auf dem Waldsportplatz ein. Anlässlich des ökumenischen Tags der Schöpfung heißt es "Lass jubeln alle Bäume des Waldes", geleitet wird die Veranstaltung von der zertifizierten Gesundheitswanderführerin Dr. Birgit Lankisch. Um eine Spende zugunsten der sozialen Arbeit der Kirche wird gebeten.

> Sommerfest zum Ferienprogramm der Stadt wird am Samstag auf dem Alten Waldsportplatz im Neurott im Stadtteil Gauangelloch gefeiert. Alle sind willkommen; es wird darum gebeten, eigenes Geschirr, Besteck, eine Picknickdecke und einen Beitrag zum gemeinsamen Buffet mitzubringen. Los geht’s um 15 Uhr.

Neckargemünd

> Die Burgruine Dilsberg erkunden können Interessierte am Sonntag um 15 Uhr. Und zwar im Rahmen einer öffentlichen Führung mit Treffpunkt im Burginnenhof. Auf die Teilnehmer warten Sagen und Geschichten, Ausblicke und Brunnenstollen.

Mauer

> Die Führung "Vom Menschen der Urzeit" des Vereins "Homo heidelbergensis von Mauer" findet auch an diesem Sonntag statt. Diesmal führt Sylvia Knörr am Zeitenpfad entlang in das Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Infozentrum des Vereins im Heid’schen Haus.

Meckesheim

> Das Meckesheimer Straßenfest gibt an diesem Wochenende im Ort, und hier insbesondere in der Bahnhofstraße, wieder den Ton an. Eröffnet wird das Fest am Samstag um 17 Uhr mit dem Fassbieranstich am Wachthaus, ab 19 Uhr gibt es Livemusik und einen DJ.

Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag ab 10 Uhr im Hof der Pizzeria Rusticale startet um 11 Uhr der Festbetrieb in den Zelten und an den Ständen der Vereine. Von 12 bis 15 Uhr sorgen Dennis Nussbeutel und seine Musikanten beim Musikverein für Unterhaltung. Von 11 bis 17 Uhr gibt es einen Kinderflohmarkt und ein Karussell beim Dietrich-Bonhoeffer-Haus, von 14 bis 17 Uhr ist die "Alte Schulstube" mit der Ausstellung "Schule anno domini" geöffnet und im selben Zeitraum bieten die Vereine den Spaßathlon sowie Seifenblasenshows und Clownstheater finden statt. Um 18 Uhr beginnt beim Wachthaus die Verlosung zum Spaßathlon, wo viele Preise winken.

Sandhausen

> Das traditionelle Hopfenfest findet an diesem Wochenende auf dem Festplatz am Rathaus statt. Los geht’s am Samstag um 9 Uhr mit dem Hopfenzopfen, das Fest beginnt um 9 Uhr und um 11.30 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung durch den Fassbieranstich. Bei gutem Wetter wird eine Oldtimer-Ausstellung geboten und ab 18 Uhr gibt’s Livemusik. Das Hopfenzopfen wird am Sonntag um 11 Uhr fortgesetzt, bereits um 10 Uhr beginnt ein ökumenischer Ernte-Gottesdienst am Festplatz. Der Musikverein spielt beim Frühschoppen ab 11 Uhr, ehe das Programm um 18 Uhr endet.

Spechbach

> Die Gestaltung der Schutzhütte am Sperbelbaum wird am Samstag unter Freiwilligen besprochen. Die Gemeindeverwaltung lädt Interessierte dazu ein, um 8.30 Uhr eben dorthin zu kommen: Dabei soll festgelegt werden, welche Farbgebung der neue Anstrich der Hütte bekommt.

Wiesenbach

> "Wissebacher Kerwe" wird nach dem Auftakt an diesem Freitag noch bis Montag, 2. September, auf dem Rathausplatz gefeiert. Am Samstag beginnt die Bewirtung um 18 Uhr, um 19 Uhr folgt der Fassbieranstich und dann wird zur "Millennium Dance Party" eingeladen. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, um 11.30 Uhr wird die "Kerweredd" gehalten und es gibt Musik. Am Montag ist ab 11 Uhr Bayerischer Tag samt Livemusik vom Musikverein.