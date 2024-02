Von Edda Nieber

Bergstraße. In der "Besichelung ausgereifter", "Kammfahne straffer", "Mantelzeichnung gleichmäßiger" – all das sind Worte und Bewertungen, mit denen wohl die wenigsten etwas anfangen können. Anders als Kleintierzüchterinnen und Kleintierzüchter wie ich.

Für uns sind diese Bewertungen essenziell. Sie helfen uns nicht nur dabei, festzustellen, welche der Tiere für die Weiterzucht geeignet sind, sondern bestätigen uns im besten Fall auch in den Zielen, die wir mit unserem Hobby verfolgen: Den Erhalt und die Zucht seltener Haustierrassen.

Indem wir die Tiere nach gewissen Standards, die für jede Rasse und Farbe vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) festgelegt sind und nach denen bei den Schauen bewertet wird, züchten und darauf achten, dass sie nicht nur schön, sondern vor allem auch gesund und vital sind, tragen wir zum Erhalt und zur Verbreitung der Rassen bei.

Außerdem unterstützen wir damit die genetische Vielfalt und zeigen, wie wichtig ein respektvoller Umgang mit den Tieren ist. Zu den von den Kleintierzüchtern betreuten Tieren und Rassen zählen neben Hühnern und Zwerghühnern auch Tauben, Kaninchen und Enten, sowie weiteres Zier-, Groß- und Wassergeflügel.

Wer an den Ställen und Gehegen der Tiere vorbeischlendert oder eine der Ausstellungen besucht, der wird wohl nicht im Geringsten erahnen können, wie viel Arbeit und Zeit, vor allem aber wie viel Hingabe wir in unser Hobby stecken und was alles passiert, bis wir unsere Tiere auf den Ausstellungen präsentieren.

Vor der Ausstellung ist die Züchterin oft angespannt. Doch wenn die Preisrichter erst da sind, fällt der ganze Druck von ihr ab. Die Bewertung kann sie jetzt nicht mehr beeinflussen. Foto: dani

Seit sechs Jahren halte und züchte ich Zwerg-Seidenhühner in zwei verschiedenen Farbschlägen, vor zwei Jahren zogen außerdem Zwerg-Friesenhühner in meinen Stall. Schnell habe ich gemerkt, dass kein Huhn ist wie das andere, sie alle haben eine eigene Persönlichkeit. Und auch die Rassen unterscheiden sich nicht nur durch ihr Aussehen und die Legeleistung, sondern zeigen ganz unterschiedliche Verhaltensweisen und Charakteristika.

Während die Seidenhühner durch ihre entspannte und unbedachte Art auffallen, sind die Friesenhühner total neugierig und schlau. In vielerlei Hinsicht bereichert mich diese doch eher ungewöhnliche Leidenschaft und der tägliche Kontakt zu meinen Hühnern.

Das Tollste für mich ist nach wie vor die Aufzucht, die mit den richtigen Elterntieren den Grundstein für eine erfolgreiche Ausstellungssaison legt. Das Brüten übernimmt bei mir nicht die Glucke, also die brütende Henne, sondern ein Brutautomat. Unter dem geschulten Blick von Brutwart Helmut Stein wachsen die kleinen Wesen innerhalb von 21 Tagen im Ei heran, bis sie sich aus der Schale kämpfen und in den Stall ziehen können. Die Brüterei ist einer der vielen Punkte, weshalb der Verein in meinen Augen so unglaublich wertvoll ist.

Jeder und jede hat seine Kompetenzen und Bereiche, in denen er oder sie sich auskennt. Man hilft und unterstützt sich gegenseitig und kann voneinander lernen. Gerade als ich neu war, war diese tolle Gemeinschaft unabdingbar, und bis heute bin ich dankbar für Ratschläge und Tipps, die mir die erfahreneren Vereinskollegen geben können. Ich weiß nicht, ob ich heute noch dabei wäre, hätte ich nicht von allen Seiten Unterstützung bekommen.

Schon beim Nachwuchs sieht man es: Kein Huhn gleicht dem anderen. Foto: dani

Schon nach wenigen Tagen machen die Küken täglich einen Entwicklungsschub. Erste Federn zeigen sich schnell, und auch die Kämme lassen sich bereits erahnen. Zu sehen, wie rasant aus den Küken kleine Hühner werden, ist eine wahre Freude. Nach einigen Wochen kann man auch das Geschlecht erkennen, und spätestens dann wird es Zeit, dass die Tiere ihren Bundesring bekommen. Dieser Ring ist wie eine Art Personalausweis, jeder ist individuell und nicht austauschbar. Die Hühner sind also für den Rest ihres Lebens gekennzeichnet und dadurch für die Ausstellungen zugelassen.

Wenn sie voll befiedert sind, kann ich außerdem beginnen, die Hühner durchzusehen und zu entscheiden, welche von ihnen ich für Ausstellungen und Zucht behalte und welche ich verkaufe. Gemeinsam mit Zuchtwart Leonhard Aistleitner, der selbst Preisrichter ist und die Standards der Rassen in- und auswendig kennt und außerdem seit vielen Jahren erfolgreich Friesenhühner züchtet, schaue ich die Tiere immer wieder durch, wir sortieren von Mal zu Mal strenger.

Kurz vor Beginn der Ausstellungssaison im Herbst treffen wir dann die finale Entscheidung, welche Tiere ich zu den Ausstellungen bringe, welche also besonders vital sind und am ehesten dem Rassestandard entsprechen. Dann geht es ans Vorbereiten.

Die Tage unmittelbar vor den Schauen sind die vielleicht arbeitsintensivsten und anstrengendsten des ganzen Jahres. Die Tiere sollen schließlich einwandfrei aussehen, und nach ausgiebigen Staubbädern oder Auslauf im Regen kann das durchaus aufwändig sein. Bei den Seidenhühnern bedeutet das: Waschen, schneiden, föhnen.

Ein Zwergseidenhuhn nach dem Baden. Das Waschen vor den Ausstellungen ist stets sehr aufwändig. Schließlich sollen die Tiere einwandfrei aussehen. Foto: dani

Ihr charakteristisches seidiges Gefieder verdreckt sehr schnell und soll schön flauschig aussehen, ihnen aber auch nicht die Sicht einschränken. Die Waschprozedur lassen sie einigermaßen entspannt über sich ergehen, das Föhnen und abtrocknen scheinen manche von ihnen sogar zu genießen.

Nicht ganz so aufwändig ist das Vorbereiten und Putzen der Zwerg-Friesenhühner. Sie bekommen lediglich fehlfarbene Federenden gezupft und die Füße gewaschen. Kurz vor dem Einsetzen reibe ich ihre Kämme und Kehllappen außerdem mit Fett ein, was für ein intensiveres und glänzendes Rot sorgt.

Bis alle Hühner in ihren Käfigen sitzen, bin ich angespannt. Habe ich auch wirklich nichts vergessen? Habe ich auf alles geachtet und die richtigen Tiere dabei? Wenn die Preisrichter dann da sind, ist es egal, und mit einem Mal fällt alle Anspannung von mir ab: Ich habe es geschafft! Wie meine Hühner bewertet werden, kann ich dann nicht mehr beeinflussen. Während der Schauen kann ich selbstverständlich immer nach meinen Hühnern schauen und darauf achten, dass es ihnen gut geht. Die ganze Aufregung nehmen sie erstaunlich gelassen hin.

Das Durchlesen der Bewertungskarten ist dann jedes Mal aufs Neue aufregend und kann ernüchternd und erfreulich zugleich sein. Schnell habe ich gemerkt, dass die Bewertungen doch auch immer eine subjektive Note haben und, obwohl sie alle Rassestandards kennen, Preisrichter nicht auf alle Merkmale achten können. Das sehe ich zum Beispiel, wenn ich das gleiche Huhn zu mehreren Ausstellungen bringe.

Neben der vereinsinternen Lokalschau ist das in meinem Fall die Kreisschau des Kreisverbandes Mannheim in Ladenburg, es gibt aber auch landes- und bundesweite und sogar internationale Schauen, die manche meiner Vereinskollegen besuchen. Nicht immer bekommt ein Tier zweimal die exakt gleiche Bewertung, es gibt einfach zu viel, worauf man achten muss.

Umso wichtiger ist es, dass ich als Züchterin meine Rassen kenne und selbst einschätzen kann, welche der Tiere ich für die Weiterzucht behalte. Und zum Glück bin ich bei dieser Entscheidung nicht allein, sondern habe erfahrene Züchter an meiner Seite, die mich unterstützen und beraten. Das gebe ich inzwischen auch weiter. Die fünfköpfige Jugendgruppe des Vereins ist unser ganzer Stolz, und auch sie sollen die Faszination dieser Tiere und des Hobbys kennenlernen und erleben.

Neugierig und schlau: ein Zwergfriesenhuhn schaut aufmerksam in die Kamera. Foto: dani

Während ich mit meinen Seidenhühnern in diesem Jahr weniger zufrieden war, konnte ich mit den Zwerg-Friesenhühnern einige Erfolge feiern und wurde zweimal Kreismeisterin, was den Frust schnell verfliegen ließ.

Ja, es ist anstrengend. Und ja, es ist auch frustrierend, wenn die Qualität der Tiere sich trotz meiner Bemühungen nicht wie gewünscht verbessert. Aber das ist für mich kein Grund, aufzugeben. Mein Hobby zeigt mir immer wieder, wie gut der Umgang mit den Tieren tut und dass es viel zu schade wäre, dieses Kulturgut, diese unglaubliche Rassenvielfalt, zu verlieren.