Bergstraße-Neckar. (max/hö/ans) Thomas Luft, Inhaber der Post-Apotheke in Neckarhausen, machte am Mittwoch seinem Ärger via Facebook Luft. Grund für seine Wut war, dass das von der halbstaatlichen Firma Gematik betriebene System Telematik, mit dem die im Januar eingeführten E-Rezepte verarbeitet werden können, für rund eine Stunde nicht funktionierte.

Das sei aber nicht das erste Mal,