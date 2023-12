Neckarsteinach. (cm) Die Behörden wenden sich nach dem Riesenstau vom Montag im Neckartal mit einer außergewöhnlichen Bitte an die Autofahrer: Wie die Stadt mitteilte, hat die zuständige Straßenverkehrsbehörde am Donnerstag nochmals eine "Feinjustierung" der Baustellenampel in der Ortsdurchfahrt am Stadtausgang Richtung Neckargemünd veranlasst, um gegebenenfalls langsamer anfahrende Fahrzeuge noch zu erfassen.

Baustellensituationen seien stets unschön, jedoch nicht vermeidbar, sodass es insbesondere auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden ankomme, heißt es. Somit richte die Straßenverkehrsbehörde die Bitte um eine "aufmerksame Fahrweise an alle Verkehrsteilnehmenden". Ein verzögertes Anfahren an einer grünen Baustellenampel führe bei der Technik zur Erkennung, dass kein "Grün-Bedarf" besteht, sodass die Ampel schneller wieder auf Rot umschalte.

Auch unnötig große Abstände zum Vordermann von 20 bis 25 Meter sollten vermieden werden, um den Abfluss des Verkehrs zu gewährleisten. Diese Verhaltensweisen seien im Feierabendverkehr am Donnerstag für beide Fahrtrichtungen beobachtet worden.

Bekanntlich war es am Montagabend zu einem der längsten Staus gekommen, die das Neckartal wohl je gesehen hat. Die Blechlawine reichte über acht Kilometer von Neckarsteinach bis Ziegelhausen. Die frisch aufgestellte Baustellenampel sollte den Verkehr einspurig regeln, abends die von Heidelberg kommenden Autos bevorzugen und morgens mehr Verkehr in die Gegenrichtung durchlassen. So lautete die Anweisung. Die Realität sah anders aus. Noch am Montagabend wurde die missglückte Ampelschaltung korrigiert. Bis Weihnachten soll die Ampel wieder weg sein.