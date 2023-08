Dielheim. (aham) Gab es in Dielheim schon ganz früh ein Haus mit Dielen? Kann man so den Ortnamen erklären? Nein, so einfach ist es nicht. Für die Serie "Die Bedeutung der Ortsnamen" hat sich die RNZ auf Spurensuche begeben und ist im Dielheimer Heimatbuch fündig geworden. Und dort haben die Autoren eine ganz andere Erklärung gefunden.

Die erste urkundliche Erwähnung von Dielheim