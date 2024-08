Bammental. (cm) "Als Mutter, Groß- und Urgroßmutter bin ich von Herzen dankbar, dass ich dieses Leben so lange Jahre in Gesundheit leben darf; die Katastrophen des Krieges und der Nachkriegszeit habe ich durch die Liebe und Führung meiner Eltern in ein glückliches Leben verarbeiten und in eine gewisse Lebensweisheit verwandeln können." Diese Zeilen schrieb Renate Müller vor vier Jahren. Das

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote