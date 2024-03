Bammental/Neckargemünd. (cm) In Eppelheim, Leimen, Mauer, Neckarsteinach und Wiesenbach sind in den vergangenen Wochen Hunderte Menschen auf die Straßen gegangen, um für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Und das mancherorts nicht nur einmal. Überall sind weitere Aktionen in den kommenden Wochen geplant. Nun kommen mit Bammental und Neckargemünd zwei weitere Orte hinzu.

In Bammental ist am kommenden Donnerstag, 21. März, also dem Internationalen Tag gegen Rassismus, um 18 Uhr auf dem Rathausplatz eine Kundgebung unter dem Titel "Nie wieder ist jetzt – gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte" geplant. Es soll ein Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt gesetzt werden. "Menschenverachtendes Gedankengut und Rechtsextremismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz", heißt es. Die Initiative der lokalen Flüchtlingshilfe wird von örtlichen Parteien und Wählervereinigungen sowie zahlreichen Vereinen unterstützt.

In Neckargemünd soll am Samstag, 13. April, ab 15 Uhr ebenfalls unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!" demonstriert werden. Geplant ist ein Marsch vom Bahnhof zum Marktplatz, wo es Reden und Musik geben soll. Hierzu hat sich auf Initiative von Stefan Geißler von den Grünen das "Neckargemünder Bündnis für Demokratie" aus Parteien, Wählervereinigungen und Vereinen gebildet.