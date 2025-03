Bammental/Meckesheim. (luw) Einmal am Sonntagnachmittag und einmal mitten in der Nacht auf Montag mussten die Feuerwehren in Bammental beziehungsweise Meckesheim ausrücken. In beiden Fällen brannte es.

> In Bammental ging der Alarm am Sonntag um 16.28 Uhr ein. Gemeldet worden war der Brand einer Industriehalle in der Straße Vorschlehern. Neben den Bammentaler Einsatzkräften wurden auch die Kameraden aus Wiesenbach gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilt, stellte der Einsatzleiter bei seiner Ankunft eine "starke Rauchentwicklung" fest, weshalb die Drehleiter der Feuerwehr Neckargemünd nachalarmiert wurde.

Doch die weitere Erkundung zeigte schnell, dass "nur" ein Hochdruckreiniger und weiterer Unrat in der Halle brannten. Deshalb wurde der Drehleiter noch auf ihrer Anfahrt mitgeteilt, dass sie wieder einrücken konnte. Auch die Wiesenbacher Einsatzkräfte wurden nicht weiter gebracht.

"Der Kleinbrand wurde mittels einem C-Rohr abgelöscht und die Dämmung des Gebäudes entsprechend auf eine mögliche Brandeinwirkung kontrolliert", heißt es im Einsatzbericht weiter. Zusätzlich wurde das Gebäude maschinell belüftet.

> In Meckesheim-Mönchzell wurde die Feuerwehr in der Nacht auf Montag um 0.58 Uhr gerufen. In der Straße "Am Hang" galt es ein Feuer in einem Wohnhaus zu bekämpfen: Hier brannte es in einer Abstellkammer im Erdgeschoss.

Die Bewohner des Hauses hätten dieses bis zum Eintreffen der Wehr bereits verlassen, wie Kommandant René Faul auf RNZ-Nachfrage berichtete. Die Einsatzkräfte betraten das Haus unter Atemschutz und löschten das Feuer in der Kammer schnell. Ein Teil der brennenden Utensilien sei vor dem Löschen nach draußen getragen worden, um den Schaden durch Wasser geringer zu halten, wie Faul erläuterte.

Unter den brennenden Gegenständen sei auch eine Handtasche gewesen. "Die Ursache war für uns nicht nachvollziehbar", sagte Faul unter Verweis auf die Polizei. Diese erklärte auf Anfrage am Montagnachmittag, dass es noch keine Ermittlungsergebnisse gebe. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften und acht Fahrzeugen im Einsatz.