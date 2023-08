EILMELDUNG 19:14 Uhr

Anwalt: US-Bürger aus Gefängnis im Iran entlassen und in Hausarrest

Mehrere im Iran inhaftierte US-Bürger sind einem Anwalt der Betroffenen zufolge aus einem Gefängnis in Teheran freigelassen worden und sollen unter Hausarrest gestellt werden. Das erklärte ein US-Anwalt, der die Familie eines Inhaftierten vertritt, am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme.