Bammental. (cm) Die leerstehenden Wohncontainer für Flüchtlinge in der Kriegsmühle an der Bundesstraße B45 zwischen Bammental und Neckargemünd sollen "Mitte des Jahres" wieder bezogen werden. Dies geht aus einer Mitteilung des CDU-Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte und des Bammentaler Bürgermeisters Holger Karl hervor. Die RNZ hatte berichtet, dass der Rhein-Neckar-Kreis die Gemeinschaftsunterkunft wegen "Feuchtigkeit im Gebäude" im Dezember geräumt hatte und diese seither nicht genutzt wird.

Schütte und Karl teilten nun mit: "Schon vor Wochen konnten die Fragen, die ein Landtagskollege in der RNZ aufgeworfen hat, geklärt werden." Damit gemeint ist der Grünen-Abgeordnete Hermino Katzenstein aus Neckargemünd, der in einem Brief an Landrat Stefan Dallinger zahlreiche Fragen gestellt hatte.

Darin schrieb er von einer "überstürzten Räumung" und kritisierte, dass diese ohne vorherige Benachrichtigung der Bewohner und der ehrenamtlichen Helfer geschehen sei. "Die dort lebenden Personen hatten demnach nur sehr wenig Zeit, ein bis zwei Stunden, um ihre Sachen zu packen", so Katzenstein.

"Für viele der Menschen war die Räumung unverständlich, es gab nachvollziehbarerweise Ängste, abgeschoben zu werden." Der Vorgang werfe Fragen auf – so zum Beispiel, warum die Bewohner nicht in Ruhe vorbereitet wurden und wo sie nun untergebracht wurden.

"Auch wenn der Umzug schnell über die Bühne ging, achtete der Rhein-Neckar-Kreis bei der Unterbringung in Sinsheim und Wiesloch auf die Lebenssituation wie zum Beispiel den Arbeitsort der Flüchtlinge", so Schütte und Karl. Bereits Anfang Februar habe der Rhein-Neckar-Kreis mitgeteilt, dass die Gemeinschaftsunterkunft nach entsprechenden Sanierungsmaßnahmen wieder in Betrieb genommen werde.

Inzwischen seien die Schritte zur Wiederinbetriebnahme in die Wege geleitet worden, so Bürgermeister Karl: "Als Kreisrat bin ich mit den zuständigen Behörden in engem Kontakt und als Bürgermeister der Gemeinde, auf deren Gemarkung die Unterkunft liegt, sind wir über alle Schritte und den Stand des Verfahrens auf dem Laufenden."

Auf Bitten der Bammentaler Flüchtlingshilfe hatte Schütte zudem nach der Verwendung des Mobiliars der Unterkunft gefragt und daraufhin bestätigt bekommen: Das Mobiliar komme – nach entsprechender Reinigung – anderenorts zum Einsatz. Vor dem Wiederbezug werde die Unterkunft neu ausgestattet.

Die vor sieben Jahren errichtete Unterkunft mit 80 Plätzen war im vergangenen April nach vier Jahren Leerstand reaktiviert worden. Der Landkreis benötigte vorhandene Unterkünfte verstärkt für Ukraine-Flüchtlinge. Die Container sind nicht für Familien geeignet. Hier zogen 31 Männer aus Afghanistan, Iran, Syrien, Nigeria und Marokko ein.