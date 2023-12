Bammental. (bmi) Warum dauert Projekt A so lange? Wie ist der Stand bei Projekt B? Warum sind andere Gemeinden beim Projekt C schon weiter als wir? Bei den Anfragen der Gemeinderäte tauchen Fragen wie diese fast in jeder Sitzung auch – so auch bei der jüngsten, wobei zudem auch Zahlen zur KWG präsentiert wurden.

Kommunale