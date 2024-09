Bammental. (ugb) Ein immer wiederkehrendes Ärgernis: Eine illegale Müllentsorgung auf dem Parkplatz an der Kreisstraße K4160 in Richtung Gauangelloch hat die Gemeindeverwaltung auf den Plan gerufen. Sie bittet um Hilfe bei der Ermittlung der bisher Unbekannten, die dort unerlaubt Hausmüll entsorgt haben.

Etwaige Zeugen dieser Tat, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Ordnungsamt in Verbindung setzen unter Telefon 06223/953030 oder per E-Mail an die Adresse ordnungsamt@bammental.de