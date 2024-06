Bammental. (bmi) Ein Heizungsbrand in der Schubertstraße hat am Dienstag gegen 8.30 Uhr zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses hatte der Brenner der Heizanlage ein Feuer entfacht sowie viel Rauch verursacht, wie Einsatzleiter Christian Leschke berichtete. "Wir konnten den Brand unter Atemschutz zügig löschen und den Schaden in Grenzen halten", so der stellvertretende Kommandant.

Personen kamen in dem im Umbau befindlichen Haus nicht zu Schaden. Eine Wohnung wurde leicht verraucht und entsprechend gelüftet, größere Ruchablagerungen beschränkten sich auf den Heizraum. Hier dürfte der Schaden im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich liegen. Die Wehren aus Bammental und Wiesenbach waren mit sechs Fahrzeugen und knapp 30 Kräften im Einsatz.