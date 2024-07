Bammental. (luw) Aufregung am Sonntagmorgen in der Schubertstraße: Der Keller eines Wohnhauses ist von etwa 1000 Liter Heizöl überschwemmt worden. Rund 50 Einsatzkräfte waren für gut fünf Stunden im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Der Alarm ging gegen 9.45 Uhr ein, wie der stellvertretende Kommandant Tim Beck auf Nachfrage der RNZ berichtete. "Das kam für die Anwohner sozusagen aus dem Nichts, vermutlich trat an der Heizanlage ein Defekt auf", sagte er zur noch nicht näher ermittelten Ursache. Da ein solcher Einsatz nicht alltäglich ist, wurden ein Fachberater und die Kameraden aus Neckargemünd sowie später auch aus Rauenberg hinzugezogen: Die Neckargemünder Feuerwehr verfügt über eine spezielle Pumpe, die im Gegensatz zu üblichen Wasserpumpen auch Öl ohne Brandgefahr absaugen kann. "An der Pumpe der Neckargemünder trat aber dann ein Defekt auf, sodass wir die Feuerwehr Rauenberg gerufen haben", so Beck.

So wurden unterm Strich rund 4000 Liter Heizöl abgepumpt – etwa 1000 vom Kellerboden und die restlichen 3000, die noch im Tank waren. Das Öl wurde laut Beck in Spezialtanks gepumpt, die die örtliche Firma Mauser zur Verfügung stellte. Ein Teil der Schubertstraße war aufgrund des Einsatzes bis etwa 14.30 Uhr gesperrt.