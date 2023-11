Neckargemünd. (cm) Haben die Arbeiten für eine neue Flüchtlingsunterkunft in der Bahnhofstraße begonnen? Dies liegt nahe, da am Stadteingang von Schlierbach kommend zuletzt gearbeitet wurde. Die Antwort auf die Frage lautet: Jein. Zwar wurden neue Kabel verlegt, dies hat aber nur mittelbar mit der möglichen Flüchtlingsunterkunft zu tun.

Bekanntlich plant der Eigentümer des ehemaligen Geländes der Aral-Tankstelle eine Flüchtlingsunterkunft in Container-Bauweise. Das Landratsamt signalisierte Interesse für eine Anmietung für die sogenannte Erstunterbringung von Geflüchteten.

Der Gemeinderat hatte diese Pläne im Sommer klar abgelehnt. Das Gremium versagte das Einvernehmen zu einem entsprechenden Bauantrag einstimmig – unter anderem wegen der prominenten Lage und der Beeinträchtigung des Ortsbildes. Das letzte Wort hat aber das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das ebenfalls beim Landratsamt angesiedelt wird.

Die temporäre Flüchtlingsunterkunft soll Platz für etwa 200 Personen bieten. Die neuerlichen Arbeiten wurden vom Stromversorger Syna durchgeführt. Dessen Sprecherin Tanja Ackermann berichtete auf RNZ-Nachfrage, dass dort neue Kabel zur Stromversorgung verlegt wurden und zusätzlich eine neue digitale Ortsnetzstation entsteht.

Stehen diese Arbeiten in Zusammenhang mit der geplanten Flüchtlingsunterkunft? "Bei dieser Baumaßnahme in der Bahnhofstraße geht es um die Verbesserung der Stromversorgung und Versorgungssicherheit", so Ackermann. "Der Anschluss von zukünftigen Freiflächen, Bebauungen und Gebäuden ist dann natürlich möglich."

Hat das Landratsamt bereits über den Bauantrag entschieden? "Die Stadtverwaltung wurde noch nicht über einen Beschluss unterrichtet", berichtet Stadtsprecherin Nadine Thiele. Landratsamtssprecherin Silke Hartmann erklärt, dass aufgrund noch fehlender Unterlagen, die vom Bauherrn nachzureichen sind, zuletzt keine Entscheidung getroffen werden konnte.