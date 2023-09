Region Heidelberg. (luw) Das "Super-Kerwe-Wochenende" ist überstanden und die Freibadsaison vorüber, doch auch am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September, wird rund um Heidelberg gefeiert und tierisch geplanscht. Über Veranstaltungen wie diese gibt die RNZ, soweit bekannt, eine Übersicht:

Bammental

> 75 Jahre Schachabteilung feiert der Turnverein (TV) am Samstag ab 14 Uhr auf dem Gelände der Altentagesstätte in der Hauptstraße 89. Um 15 Uhr beginnt ein offenes Simultanschachturnier für Jugendliche, parallel dazu werden Gartenschach, Wikingerspiel und mehr angeboten. Interessierte und Gäste sind willkommen.

> Die Bammentaler Kleinkunstbühne lädt zu einem Abend mit Zauberkunst, ukrainischem Tanz und Gesang, Mundart-Gedichten und mehr ein. Unter Mitwirkung von Arbeiterwohlfahrt und Flüchtlingshilfe wird am Sonntag ab 19 Uhr im Multifunktionsgebäude, Herbert-Echner-Platz 1, ein Abend "für Jung und Alt" geboten – "mal nachdenklich und kritisch, mal humorvoll und lustig", wie es in der Ankündigung heißt. So tritt auch ein Zauberer auf und es sind irische wie deutsche Lieder zu hören. Der Eintritt ist frei. Spenden und weitere Einnahmen gehen an "Ärzte ohne Grenzen".

Dossenheim

> Zur Gruselwanderung lädt die DJK-Sportjugendabteilung am Samstag ein. "Diese Wanderung zur Schauenburg ist nichts für schwache Nerven", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung, die sich an Zehn- bis 14-Jährige richtet. Los geht es um 19 Uhr, das Ende ist um 1 Uhr geplant – und nur mit verbindlicher Abholung der jeweiligen Teilnehmer. Zum Abschluss gibt es am Lagerfeuer Snacks. Eine Anmeldung per E-Mail an sportjugend@djk-dossenheim.de ist erforderlich.

> Ein Benefizkonzert "Bunt sind schon die Wälder..." zugunsten des Peru-Kreises findet am Samstag in der St. Katharina-Kapelle in Schwabenheimer Hof statt. Ab 17 Uhr liest Chris von Burkersroda eigene Texte, und das Schwabenheim-Quintett spielt auf Blockflöten, Gitarre, Cello, Querflöte und Orgel.

> Eine "Grüne Wanderung" veranstaltet der Grünen-Ortsverband am Sonntag. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Schulhof der Kurpfalzschule. Von dort aus geht es im Süden und Westen Dossenheims auf rund sieben Kilometern auf Wege, die auch für unmotorisierte Fahrzeuge – vom Kinderwagen bis zum Rollator – geeignet sind. Mit Pause sind vier Stunden eingeplant, eigenes Vesper ist mitzubringen. Weitere Informationen gibt’s nach einer E-Mail an info@gruene-dossenheim.de

> Ein Himmelsleiter-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde findet am Sonntag statt. Unter Mitwirkung des Kirchenchors wird ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche ein familienorientierter Gottesdienst zum Thema "Planet A!" im Rahmen der "Fairen Woche" gefeiert.

Eppelheim

> "Frühstück für Jederfrau" heißt das Angebot, zu dem die katholische Frauengemeinschaft am Samstag alle Frauen ins Gemeindehaus in der Blumenstraße einlädt. Die Veranstaltung dauert von 10 bis 13 Uhr; Almut Rumstadt vom Bildungszentrum spricht dabei über "Frauenpower in der Bibel".

> "Wegen Sanierung geöffnet – Energetische Sanierung zum Anfassen" lautet das Motto eines Angebots am Samstag an zwei Orten: Auf Einladung der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg (Kliba) stehen zwei Häuser offen, in denen jeweils die Eigentümer ihre Sanierungsmaßnahmen erläutern und Energieberater Fragen beantworten. Geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr das Haus im Konrad-Adenauer-Ring 35 und von 11 bis 16 Uhr die Erzbergerstraße 22. Alle Häuser und Termine im Internet unter www.kliba-heidelberg.de

> Die Badischen Leichtathletik-Meisterschaften finden am Samstag und Sonntag auf der Sportanlage des TV Eppelheim statt. Jeweils ab 11 Uhr steigen hier Wettkämpfe.

> Zum Fest um die Kirche lädt die evangelische Gemeinde am Sonntag ein. Ein Familiengottesdienst beginnt um 11 Uhr, bei dem der neue Diakon Jascha Richter eingeführt wird. Danach gibt es neben Kaffee und Kuchen auch Kinderprogramm und ab 14 Uhr treten die Kindertagesstätten auf.

Gaiberg

> Ein ökumenisches Erntedankfest wird am Sonntag ab 11 Uhr in der katholischen Kirche gefeiert. Posaunen- und Kirchenchor gestalten den Festgottesdienst mit, danach wird zu Mittagessen, Tafelmusik sowie Kaffee und Kuchen eingeladen.

Heiligkreuzsteinach

> "Wegen Sanierung geöffnet" ist am Samstag auch ein Haus im Ortsteil Eiterbach (vgl. unter "Eppelheim"): von 9.30 bis 15.30 Uhr im Linsenbuckelweg 1.

Lobbach

> "Ein Labyrinth legen und begehen" lautet der Titel eines Tagesseminars des Geistlichen Zentrums, das am Samstag stattfindet. Dabei wird unter Leitung des früheren Pfarrers Ulrich Koring dazu eingeladen, die eigene Mitte und Gott zu finden. Die Veranstaltung findet von 10 bis 17 Uhr vor oder in der Klosterkirche Lobenfeld statt, wo ein Labyrinth "gelegt und begangen" werden soll. Anmeldung und weitere Informationen im Internet unter www.kloster-lobenfeld.com

Leimen

> "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber wird am Samstag im Erhard-Renner-Saal in der Danziger Straße 14 aufgeführt. Neben der Liedertafel 1896 als Veranstalterin treten der SAP-Chor, Solisten des Vocalconsorts Pro Arte und Pianist Thomas Adelberger unter der Gesamtleitung von Hans-Josef Overmann auf. Los geht es um 18 Uhr; weitere Aufführungen sind am Sonntag zur gleichen Zeit im evangelischen Gemeindehaus in Walldorf und am Freitag, 29. September, im St. Paulusheim in Bruchsal. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden ist erlaubt.

> Das Projekt "Kirchenentwicklung 2030 – Wiesloch-Ost" steht im Fokus einer ersten Erkundungstour, zu der die neue katholische Pfarrei am Samstag einlädt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Wiesloch-Walldorf; von dort werden auf einer rund zwölf Kilometer langen Strecke "besondere Aussichtspunkte, Denkanstöße und viel Raum für Austausch" geboten, wie es in der Ankündigung heißt. Ziel ist um 15 Uhr die zukünftige Pfarrkirche St. Aegidius in Leimen-St. Ilgen.

> Zum Hundebadetag im Freibad des Leimener Bäderparks lädt die DLRG am Sonntag ein. Von 10 bis 17 Uhr gibt es einen ausgewiesenen Bereich zum Toben und verschiedene Informationsstände im Bad. Zutritt haben nur Hunde mit gültigem Impfschutz und Haftpflichtversicherung; die Nachweise werden an der Kasse kontrolliert.

Mauer

> Zum Apfelfest auf der Streuobstwiese lädt der CDU-Gemeindeverband am Samstag ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz der Volksbank.

> Die Führung "Vom Menschen der Urzeit" des Vereins Homo heidelbergensis findet auch an diesem Sonntag wieder ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist am Informationszentrum in der Bahnhof­straße 4, diesmal referiert Heino Hobbie.

Neckargemünd

> "Offenes Atelier" heißt die Initiative des Heidelberger Kulturamts, an der sich auch der "Kunstraum Kaerner und Ebert" am Samstag beteiligt: Das Atelier in der Michael-Gerber-Straße 10 ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

> 750 Jahre Mückenloch werden am Samstag in der Kirchberghalle gefeiert. Der Festabend beginnt um 19 Uhr, Saalöffnung ist ab 18 Uhr; der Eintritt ist frei. Einen Einblick in einen Teil der 750-jährigen Geschichte Mückenlochs wird Dr. Christian Reinhard geben. Der evangelische Kirchenchor und "Die Mückenlocher" tragen zur Unterhaltung bei. Die örtliche Feuerwehr sowie Ortschaftsräte sorgen für die Bewirtung.

> Eine Sonderführung auf der Burgruine Dilsberg wird am Samstag angeboten. "Wassernot auf dem Dilsberg" lautet der Titel; Treffpunkt ist um 14 Uhr im Burginnenhof.

> Naturparkmarkt mit Neckarflair wird am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geboten. Auf dem Hanfmarkt, am Lohplatz, am Neckarlauer und auf dem Marktplatz samt Hauptstraße öffnen rund 65 Anbieter ihre Stände mit regionalen Produkten von Fleisch und Wurst über Obst bis hin zu Ziegenkäse, Ölen und Weinen. Die Veranstaltung des Naturparks Neckartal-Odenwald wird bereichert mit Musik des "Sonrisa Jazz Trios" (ab 13 Uhr) und "Je veux" (ganztägig) auf dem Marktplatz. Zudem gibt es ein buntes Mitmachprogramm für jedes Alter. Parallel ist von 11 bis 17 Uhr das Museum im Alten Rathaus geöffnet, wo um 14 Uhr die Sonderausstellung "Neckargemünder Talent-Monumente" eröffnet wird. Ab 15 Uhr wird ein Rundgang durch die Altstadt angeboten, Treffpunkt ist an der Bühne am Marktplatz.

Neckarsteinach

> Zu Weinfest und Kübelspritzenparty lädt die Darsberger Feuerwehr am Samstag in ihr Feuerwehrhaus ein. Ab 18 Uhr werden neuer Wein, Zwiebelkuchen und Krautstrudel geboten. Die Bar öffnet um 20.30 Uhr.

Nußloch

> Druckgrafik ist das Thema einer Kunstausstellung im Rahmen der Tage des offenen Ateliers in der "Alten Wagnerei", Römerstraße 52. Diese ist am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Betrachtet werden können Radierungen und Holzdruck von Margret Elsmeier-Stipf.

Sandhausen

> Großtauschtag für Briefmarken, Briefe, Belege, Bildpostkarten und Münzen ist am Samstag in der Turn- und Festhalle angesagt. Die Veranstaltung des Briefmarken- und Münzentauschrings dauert von 9 bis etwa 15 Uhr.

> "Duets" heißt das Konzert, das Francesca Galiano und Sascha Krebs am Sonntag in der Ehemaligen Synagoge geben. Die Veranstaltung des Sascha-Krebs-Fanclubs beginnt um 18 Uhr, Eintrittskarten gibt es per E-Mail an sascha@saschakrebs.com

Spechbach

> Kerwe wird ab dem heutigen Freitag gefeiert. Los geht es um 19.15 Uhr mit dem Fassbieranstich am Kerweplatz, um 20 Uhr folgt die 90er-Party im Bauhof. Am Samstag steigt ab 20 Uhr die "Mallorca-Party" im Bauhof, am Sonntag startet um 13.30 Uhr der Kerweumzug. Der Ausklang folgt am Montag ab 19 Uhr mit buntem Dorfabend und Beerdigung der Schlumpel.

Wilhelmsfeld

> Stuhlfest mit Stuhl-Versteigerung ist am Sonntag auf Einladung der Gemeindebücherei im Büchereipark angesagt. Von 11 bis 18 Uhr gibt es einen Bücherflohmarkt, Kinderprogramm, Waffeln und Getränke sowie die Möglichkeit zum Boulespielen. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt die Preisverleihung für die Sommerleseaktion "Heiß auf Lesen", und von 11 bis 16 Uhr öffnet eine Staudenbörse. Versteigert werden bunte Stühle, die etwa von Grundschülern, Kindergarten und Kernzeitbetreuung des Päd-Aktiv gestaltet wurden.

> "Weltmusik aus Herbys World" ist am Sonntag in der evangelischen Kirche zu hören. Auf Einladung der Wilhelmsfelder Kirchen- und Kammermusik treten ab 17 Uhr Ulrike Göpfrich, Sabine Pfeifer, Frank Willi Schmidt und Herby Neumann auf: Sie spielen Kompositionen aus Südamerika, Spanien, Frankreich, Italien, Israel und den USA, aber vor allem aus Brasilien. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Flohmärkte

Bammental

Familienzentrum. Vorsortierter Kindersachenflohmarkt "rund ums Kind" am Samstag, 23. September von 13 bis 15 Uhr in der Elsenzhalle und zeitgleich Bücherflohmarkt im Foyer.

Dossenheim

Gemeindebücherei. Bücherflohmarkt mit Lesestoff aus allen Genres, sachlich und fiktiv, auch andere Medien wie CDs und DVDs am Samstag, 14. Oktober von 9 bis 13 Uhr im Rathaussaal.

Leimen

Bücherei. Spiele-Flohmarkt am Samstag, 14. Oktober von 13-17 Uhr in der Hohe-Gasse 1. Info und Anmeldung bis 12. Oktober an buecherei@leimen.de

Neckarsteinach

Tischtennisclub. Flohmarkt "rund ums Kind"- vorsortiert, und der Einlass für Schwangeren ab 13.30 Uhr, am Samstag 23. September von 14 bis 16 Uhr in der Vierburgenhalle.

Nußloch

Kath. Kiga St. Josef. Kinderflohmarkt mit Tombola, am Samstag, 23. September von 11 bis 15 Uhr in der Kurpfalzhalle St. Ilgen.

Sandhausen

Turngemeinde (TG). Flohmarkt für jedermann der Basketballabteilung und ihres Freundeskreises am Samstag, 23. September, 12 bis 16 Uhr, Parkplatz vor dem Walter-Reinhard-Stadion.

Schönau

CDU. Flohmarkt für Alltägliches aus Hof und Haushalt, sowie für Raritäten und Antiquitäten am Samstag, 23. September von 9 bis 16 Uhr auf dem Festplatz in der Bahnhofstraße.

Wiesenbach

Kath. Kindergarten St. Michael. Flohmarkt für Kindersachen am Sonntag, 24. September von 14-16 Uhr in der Biddersbachhalle, Kinder verkaufen auf Deckenplätzen, und bei schönem Wetter gibt es Ponyreiten nebenbei.