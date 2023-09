St. Leon-Rot. (seb) Seit Montag gelte am St. Leoner See ein absolutes Badeverbot und sogar Strandbetretungsverbot: Diese kritische Rückmeldung hat uns von einem Leser erreicht, der Dauercamper in der Erholungsanlage ist. Gekennzeichnet seien beide Verbote durch Sperrketten und Schilder.

Der Grund dafür sei nicht klar: Ja, die reguläre Badesaison sei zu Ende, so der Leser, aber andere Freizeitanlagen ermöglichten dann wenigstens das "Baden auf eigene Gefahr".

Für den St. Leoner See schließt Verwaltungs- und Betriebsleiter Georg Grimm das aus. Baden könne man bis zum Beginn der neuen Saison nicht mehr ermöglichen, erklärte er: Damit folge die Erholungsanlage einem Rechtsgutachten – und das im Übrigen bereits seit drei Jahren. Sobald die Badesaison ende, müsse man aus haftungsrechtlichen Gründen See und auch Strand schließen und überdeutlich vor Betreten und Nutzen warnen.

"Wir haben keine Badeaufsicht", betonte Grimm: Die Mitarbeiterschaft sei jetzt im Hallenbad aktiv, wo Schul- und Vereinssport wieder gestartet seien. Wie beispielsweise auch der Blausee bei Neulußheim müsse man damit den See schließen, so als wäre er ein normales Freibad.