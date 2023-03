Dossenheim. (bmi) 14 Schilder sorgen seit dieser Woche in der Dossenheimer Ortsdurchfahrt für eine große Änderung: Auf der Bundesstraße B3 gilt innerhalb der Bergstraßengemeinde ab sofort Tempo 30 statt Tempo 50. Die Maßnahme geht zurück auf den gemeinsamen Lärmaktionsplan der Gemeinde mit Schriesheim und Hirschberg, deren dritte Stufe die Gemeinderäte im Sommer 2021 beschlossen hatten.

Gut anderthalb Jahre und viele Besprechungen wie Abstimmungen später hat die Straßenmeisterei Weinheim des Rhein-Neckar-Kreises in dieser Woche die entsprechenden Schilder aufgestellt – und dabei geteilte Reaktionen ausgelöst.

"Durch die Reduzierung der Geschwindigkeit auf der B3 wird eine deutliche Minderung der Lärmemissionen in kürzester Zeit und damit eine erhebliche Verbesserung der persönlichen Lebensqualität für eine Vielzahl unserer Bürgerinnen und Bürger erreicht", betont Bürgermeister David Faulhaber auf RNZ-Nachfrage.

Gestützt auf die 113-seitige Ausarbeitung des Ingenieurbüros "Modus Consult Gericke", sieht Dossenheims Rathauschef das Reduzieren von Abgasen, das Erhöhen der Verkehrssicherheit und das Verbessern der Situation für schwächere Verkehrsteilnehmer auf dem Fahrrad oder zu Fuß als weitere Vorteile.

Laut dem Lärmgutachten wird durch die Geschwindigkeitsreduzierung um 20 Kilometer pro Stunde "eine deutliche Verbesserung der Lärmsituation" und Entlastung der Anwohner erreicht. Statt zuvor 190 sind nun tagsüber nur noch 150 Personen von "gesundheitskritischem Lärm" von über 65 Dezibel betroffen, nachts statt 175 nun 108 Anwohner – ein Minus von 21 und 38 Prozent.

Laut Mitteilung der Gemeinde kann der Geräuschpegel durch die Reduzierung von Tempo 50 auf 30 um rund 2,5 Dezibel reduziert werden – 3,0 Dezibel weniger würden zum Vergleich einer Halbierung der Verkehrsmenge auf der Straße entsprechen.

Was den Verkehr angeht, sehen die Experten keine sogenannten Verdrängungseffekte. Tempo 30 statt 50 auf der B3 – in Hirschberg soll es ab kommender Woche gelten, in Schriesheim prüft noch das Regierungspräsidium Karlsruhe – würde rechnerisch zu einer Erhöhung der Fahrzeit durch die drei Orte von bis zu drei Minuten führen. Dies sei zwar als ausschlaggebend einzustufen, aber der hohen Lärmbetroffenheit wegen als noch verträglich anzusehen.