Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Eigentlich sollte über das verlängerte Wochenende freie Fahrt auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckarsteinach und Neckargemünd herrschen. Dies teilte die für die Großbaustelle zuständige Behörde "Hessen Mobil" am Dienstag mit.

Am Mittwoch dann die Rolle rückwärts: Die halbseitige Sperrung bleibt bestehen. "Auf Grund des anhaltenden Regens kann am Mittwoch nicht wie geplant die Verfugung im momentanen Bauabschnitt durchgeführt werden", teilte eine Sprecherin mit. "Dies wird erst am kommenden Samstag erfolgen."

Der Verkehr werde weiterhin mittels Baustellenampel geregelt, so dass jederzeit in beide Fahrtrichtungen gefahren werden kann. Am kommenden Montag sollen die Arbeiten dann voraussichtlich im siebten Bauabschnitt ab Höhe der Bushaltestelle "Vierburgeneck" bis zum Parkplatz "Vierburgen" weiter gehen.

Update: Mittwoch, 28. Mai 2025, 12.10 Uhr

Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Nach den jüngsten Problemen mit langen Rückstaus gibt es nun wieder gute Nachrichten von der Großbaustelle auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckarsteinach und Neckargemünd: Zum "Himmelfahrtswochenende" wird die halbseitige Sperrung aufgehoben – zumindest vorübergehend. Dies teilte die Behörde "Hessen Mobil" mit.

Freie Fahrt herrscht zwischen Mittwoch, 28. Mai, gegen Abend und Montag, 2. Juni. Der Verkehr könne in dieser Zeit über beide Fahrbahnen fließen, heißt es. Hintergrund für die kurzzeitige Aufhebung der Sperrung sei die frühere Fertigstellung des momentanen sechsten Bauabschnitts.

Wegen des Feiertags werde mit dem nächsten Bauabschnitt erst am kommenden Montag begonnen. Dann wird voraussichtlich im Laufe des Vormittags die halbseitige Sperrung mit Ampelregelung wieder aktiviert. Die Arbeiten gehen dann im siebten Bauabschnitt ab Höhe der Bushaltestelle "Vierburgeneck" bis zum "Vierburgenparkplatz" weiter.

Bekanntlich wird seit März unter halbseitiger Sperrung die Fahrbahn in insgesamt zehn Bauabschnitten nacheinander erneuert. Sukzessiv setzen sich die Arbeiten von der badisch-hessischen Landesgrenze von Kleingemünd in Richtung Neckarsteinach fort. Die Bauarbeiten sollen Ende August 2025 abgeschlossen sein. Die Deck- und Binderschicht der Bundesstraße wird auf einer Länge von rund zwei Kilometern erneuert.

Hier hatten sich bei Bohrungen ausgeprägte Schäden an der Asphaltbinderschicht gezeigt, die sich auf den gesamten Asphaltaufbau auswirken. Daher wird die Fahrbahn stellenweise bis zu 16 Zentimeter abgefräst. Anschließend wird mittels einer bis zu zwölf Zentimeter dicken Asphaltbinder- und einer bis zu vier Zentimeter dicken Asphaltdeckschicht die Straße neu aufgebaut.

Zudem werden die alten Rinnenplatten entfernt und auf der freien Strecke durch Guss-Asphaltrinnen ersetzt. Die Baukosten von rund 1,44 Millionen Euro trägt der Bund.