Region Heidelberg. (cm) Aktuell häufen sich in der Region die Meldungen der Polizei über Autodiebstähle und Aufbrüche von Fahrzeugen, bei denen die Täter im Innern nach Wertvollem suchen. So wurde erst vor wenigen Tagen in Neckargemünd ein Jeep im Wert von 73.000 Euro entwendet. Zuvor war es wie berichtet in Nußloch und Neckarsteinach zu mehreren Autoaufbrüchen gekommen.

Gemein ist den