Schriesheims verborgene Denkmäler entdeckt
Oft unbeachtet, aber einen genaueren Blick wert: Thomas Rakow führte die RNZ zu einigen Kleindenkmälern Schriesheims.
Von Micha Hörnle
Schriesheim. "Man sieht nur, was man weiß", schrieb einst der alte Goethe. Das gilt vor allem für die vielen kleinen Denkmäler, die – meist unbeachtet – verstreut im ganzen Stadtgebiet stehen. Thomas Rakow gehört neben Bernhard Wachter und Ursula Abele zu denjenigen, die diese erstmals systematisch erfasst haben; insgesamt zählten sie 46 Stück und trugen