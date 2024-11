Von Nicolas Lewe

Mauer. Günther Riedling ist verzweifelt. Das betont er in den Telefonaten, die er in den vergangenen Tagen mit der RNZ geführt hat, immer wieder. Der Grund für die Verzweiflung des 92-Jährigen liegt in seinem Telekom-Anschluss.

Da ein Kabelfehler vorliegt, ist Riedling bereits seit September ohne Festnetz und Internet. Telefonieren kann er nur