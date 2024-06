Hirschberg/Mannheim. (ans) Gastronom Achim Sagstetter ist auf der einen Seite gelassen, auf der anderen Seite gespannt, wie es nun am Landgericht Mannheim weitergeht. Denn dort steht nun am Donnerstag, 6. Juni, um 10 Uhr der Zivilprozess um Schmerzensgeld an. Der Wirt des Restaurants "FantasTisch" in Hirschberg war im November 2022 bei einer Gassirunde zusammengeschlagen worden. Im April wurde

