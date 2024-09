Von Anja Hammer

Region Wiesloch. Immer häufiger sieht man Schilder am Straßenrand, die auf die verschiedenen Zonen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) hinweisen. Aktuell liegt die Region Wiesloch in der sogenannten Sicherheitszone. Doch was bedeutet das? Und welche Auswirkungen hat das?

Die gute Nachricht vorweg: Die ASP ist für Menschen völlig ungefährlich. Sie