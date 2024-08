Von Hannah Knittel

Walldorf. Das Zeltspektakel in Walldorf geht in die 23. Runde. Das Publikum darf sich auf zwei Wochen abwechslungsreicher Unterhaltung freuen, die sich weigert, in eine Schublade gesperrt zu werden. Klamauk und Kabarett, Philosophie und Nonsens, schwungvolle und nachdenkliche Musik, dazu Artistik und vieles mehr: Nicht nur die Grenzen zwischen Stilen und Genres verschwimmen, auch die Distanz zwischen Künstler und Publikum wird am Manegenrund kaum spürbar.

Von Montag, 26. August, bis Samstag, 7. September, will das Zeltspektakel auf dem Grillhüttengelände neben dem Tierpark, Schwetzinger Straße 99, zum einen durch jede Menge frischen Wind neuer Künstlerinnen und Künstler erfreuen. Zum anderen sollen auch bekannte Gesichter, die teilweise ihre letzte Tour antreten, spannende Akzente im Programm setzen.

Das Veranstaltungsteam um Jürgen Vogel hat ein vielseitiges Kleinkunstprogramm mit 13 unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern zusammengestellt, um die Gäste in das große Zirkuszelt zu locken und zwei unterhaltsame Wochen für die ganze Familie zu bieten.

Eröffnen wird das Festival der Comedy-Künstler Heinz Gröning (26. August). Der Comedian Amjad (27. August) befasst sich mit viel Humor mit den Unterschieden der arabischen und der deutschen Kultur. Auf eine gelungene Verbindung von Musik, Gesang und Comedy setzen die Kabarett-Diva "Maladée" (28. August) und die aus den sozialen Medien bekannte "Coremy" (6. September). Auch die Sängerin Magdalena Ganter (31. August) möchte mit Musik überzeugen, jedoch versetzt sie ihr Publikum lieber in die 1920er-Jahre.

Ferner bieten die Kabarettisten Stephan Bauer (30. August) und Heinrich del Core (4. September) Unterhaltung mit Geschichten des alltäglichen Lebens. Die "Füenf" (29. August) sind inzwischen und die "Nachtigallen" (1. September) immer noch auf Abschiedstour, beide Gruppen möchten ein Repertoire mit den Höhepunkten ihrer Karriere darbieten.

Besondere und humorvolle Wortwahl erwartet die Gäste sowohl bei dem Heimatroman-Theater-Mix von Saskia Kästner als "Schwester Cordula" (2. September) als auch beim Auftritt des Kabarettisten Jochen Malmsheimer (7. September). Mit einer guten Dosis Satire geht HG. Butzko (5. September) auch die komplizierten Thematiken unserer Gesellschaft an. Zudem möchte der Künstler Andreas Wesslers (3. September) die Zuschauenden mit der Verbindung von Comedy, Jonglage und Artistik in seinen Bann ziehen.

Die Abendkasse öffnet täglich um 17 Uhr, der Einlass ins Zelt ist um 19.45 Uhr. Die Kleinkunstshows werden von 20 bis voraussichtlich 21.45 Uhr dauern. Im Anschluss kann der Abend gemeinsam am Lagerfeuer bei der "Late Night" ausklingen: Unter der Woche möchte die "Louis Trinker Band" mit einer Mischung aus akustischem Rock, Pop, Country und Soul die Gäste unterhalten. An beiden Samstagabenden spielt der Sänger und Gitarrist Joe Ibrahim von der international bekannten Ska-Band "The Busters" eine Mischung aus Reggae, Rock, Blue Beat und Swing.

Aber auch für die kleinen Gäste des Festivals wird wieder einiges geboten: So darf das Herz des Zeltspektakels, der Mitmachzirkus, nicht fehlen. Wieder ist es der "Zirkus Payaso", gegründet von Nachwuchsartisten, die beim Zeltspektakel einst in der Manege standen, inzwischen eine zur Turnabteilung der SG Walldorf Astoria gehörende Truppe.

Vier Tage in der jeweiligen Woche trainieren Kinder mit "Payaso" und zeigen schließlich an den Spektakelsamstagen, 14.30 Uhr, ihren Familien, Freunden und anderen Zirkusbegeisterten, was sie gelernt haben – Vertikaltuch, Trapez, Trampolin, Fakirkunst, Jonglage und mehr.

Neben dem Programm des Festivals kann man sich auch im Waldrestaurant auf Zeit neben dem Zirkuszelt aufhalten. Der "Regionalexpress für Wild- und Straußenspezialitäten" von Peter Steinmann und Lars Krüger aus Walldorf will die Gäste des Zeltspektakels täglich ab 17 Uhr mit neuen kulinarischen Ideen begeistern. Reservierungen hierfür sind unter 0 72 54/40 63 64 möglich.

Info: Die Karten fürs Zeltspektakel können im Vorverkauf unter www.zeltspektakel.info oder www.reservix.de sowie auch an der Abendkasse gekauft werden.