Wiesenbach-Langenzell/Spechbach. (agdo) Langsam tuckerten die blitzeblank polierten Oldtimer ins Hofgut Langenzell im gleichnamigen Wiesenbacher Ortsteil. Empfangen wurden die Fahrer dort von begeisterten Ausrufen und wehenden Fähnchen. Derweil gab es am gestrigen Freitag auch in Spechbach – dem "Monte Carlo der Region" – bewundernden Applaus.

Die Fahrten der "ADAC Heidelberg Historic" wurde in beiden Gemeinden von etlichen Fans mit Handy in Bildern festgehalten. Sowohl im Hofgut Langenzell als auch in Spechbach gab es eine Durchfahrtskontrolle und eine Wertungsprüfung. In Spechbach stellte der legendäre Sprecher Michael Hagemann die Fahrzeuge vor, auch in Langenzell wurden die historischen Autos von einem Kommentator präsentiert.

Mit Tempo fuhren die historischen Fahrzeuge durch Spechbachs Straßen. Fotos: A. Dorn

Im Hofgut ging es dem Ambiente entsprechend gediegen zu. Die Fahrzeuge kamen gerade vom Marktplatz in Heidelberg und fuhren von Langenzell weiter zum Neckarhäuserhof. Das erste Fahrzeug rollte überaus pünktlich in den Hof ein – darüber waren einige Fans der Rallye fast schon ein wenig überrascht. Die Oldtimer drehten eine halbe Runde, durchliefen die Wertungsprüfung und fuhren weiter.

Zwischendurch winkten die Fahrer den Zuschauern zu und diese winkten zurück. Während einige "Heidelberg Historic"-Fans das Spektakel stehend genossen, saßen andere gemütlich im Schatten unter einem Dach und hatten von dort aus einen guten Blick.

Auch kulinarisch wurde hier so einiges geboten: Es gab unter anderem Popcorn, Eis und Curry- sowie Bratwurst. Wer wollte, trank einen Espresso oder Cappuccino. Die Atmosphäre hier war entspannt und das Flair des Hofguts schien Wirkung auf Besucher und passierende Fahrer zu haben.

Nachdem die Oldtimer aus dem Hofgut herausgefahren waren und Neckarhäuserhof sowie Allemühl passiert hatten, lag mit Spechbach also "Monte Carlo" auf der Route. Hier war die Stimmung etwas turbulenter. Das gab alleine schon die Fahrstrecke her, denn die Fahrzeuge gaben Gas und drehten in guter Tradition zwei Runden um die beiden Kirchen.

Die "Rennatmosphäre" war hier spektakulär, auch hier wurden Fahrer samt historischer Schlitten mit Applaus und Begeisterungsrufen empfangen. Auch Bürgermeister Werner Braun war dabei: Er brach gegenüber der RNZ am Freitag eine Lanze für die traditionelle Veranstaltung.

Denn es gibt Stimmen, die sich aufgrund des Klimawandels und des großen CO2-Ausstoßes der Fahrzeuge gegen die Veranstaltung aussprechen. Es sei eine Tradition in der Region, sagte der Spechbacher Rathauschef. Zudem sei es geschichtlich interessant, man könne anhand der Oldtimer die technische Entwicklung nachvollziehen.

Die "Heidelberg Historic" sei ein Stück lebendige Geschichte, die durch die Region rolle. Das sollte seiner Meinung nach so bleiben, meinte Braun. Ungeachtet dieser Diskussionen spornten die Spechbacher die Fahrer auf der Kurve begeistert an.