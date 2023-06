Voraussichtlich in der Kalenderwoche 25 – zwischen dem 19. und 25. Juni – beginnen die Arbeiten zur Öffnung einer bestehenden Mittelstreifenüberfahrt am Dreieck Hockenheim sowie zweier weiterer Überfahrten nahe der Tank- und Rastanlage Am Hockenheimring (Nord). Die Zufahrt zur T&R-Anlage bleibt über die gesamte Bauzeit erhalten. Danach soll eine weitere Mittelstreifenüberfahrt am Walldorfer Kreuz hergestellt werden. Für diese Arbeiten ist der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen nach außen umgelegt und fließt dreistreifig am Baufeld vorbei. Nach deren Abschluss kann die Umlegung des Verkehrs in die Hauptphase der Arbeiten erfolgen.

Ab heute werden zunächst im Bereich des Walldorfer Kreuzes, Fahrtrichtung Mannheim, Mittelstreifenüberfahrten zwischen Verteiler- und Hauptfahrbahn für die spätere Verkehrsführung hergestellt. Eine Woche darauf beginnt der Rückbau der Betonschutzwand im Mittelstreifen, was in der Hauptphase fortgesetzt wird. Die Wand wird auf den bis Bauende gesperrten Parkplätzen Herzkammer und Geißheck zwischengelagert und am Ende wieder aufgestellt. Der Verkehr nach Mannheim wird bei diesen Vorarbeiten auf drei verengten Fahrstreifen am Baufeld vorbeigeführt; die Fahrbahn nach Heilbronn ist zunächst nicht betroffen.

Im gesamten Baustellenbereich gilt eine reduzierte Geschwindigkeit. Während der Einrichtung und späteren Anpassung der Baustellenverkehrsführung kann es kurzzeitig zum Einzug einzelner Fahrstreifen kommen. Über die Umlegung des Verkehrs in die Hauptphase des Projekts und den weiteren Verlauf der Baumaßnahme werde die Autobahn-Gesellschaft gesondert informieren, heißt es in der Ankündigung. Planung, Bauoberleitung und Bauüberwachung für das Sanierungsprojekt liegen bei der Außenstelle Heidelberg der Autobahn-Gesellschaft Südwest.

Walldorf. (RNZ) Auf der Autobahn A6 zwischen Walldorf und Hockenheim steht die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Mannheim bevor. Ab Donnerstag, 1. Juni, wird die Verkehrsführung für die umfangreichen Vorarbeiten eingerichtet, wie die Autobahn-Gesellschaft Südwest mitteilte. Der Verkehr nach Mannheim werde auf drei verengten Fahrstreifen geführt. Gegen Monatsende würden auch die Fahrstreifen in Gegenrichtung verengt. Für die Hauptarbeiten werde der Verkehr nach Mannheim Anfang Juli 2023 auf die bereits sanierte Gegenfahrbahn umgelegt und zweistreifig geführt. Das Sanierungsprojekt wird voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen, kündigt die Autobahngesellschaft an.

Die Sanierung des rund sechs Kilometer langen Abschnitts der Richtungsfahrbahn Mannheim zwischen Kreuz Walldorf und Autobahndreieck Hockenheim habe mehrere Ziele, so die Autobahn-Gesellschaft Südwest. Die am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommene alte Fahrbahn soll von Grund auf erneuert, neue Fahrzeugrückhaltesysteme installiert, die Entwässerung der Fahrbahn verbessert werden. Dazu werden die Querneigung angepasst und Arbeiten im Böschungsbereich durchgeführt. So soll die Sicherheit auf der Strecke erhöht werden. Zudem werden mehrere Überführungen über die Autobahn und eine Unterführung instandgesetzt.