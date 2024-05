Von Felix Hüll

Dossenheim. Nicht nur in Dossenheim stellen Feuerwehrleute oder Sanitäter fest: Immer wieder werden sie bei Rettungseinsätzen angepöbelt, beleidigt, bei ihrer Arbeit zum Wohl von in Bedrängnis Geratenen behindert oder dabei gar noch handgreiflich angegangen. Fassungslos steht man dieser Tatsache gegenüber. Leute stellen da ihre eigene Sichtweise und ihr Interesse über das in einem Notfall Erforderliche – und sei es, dass dabei ein anderer zu Schaden kommt.

Die Fälle haben so überhand genommen, dass ein Erlebnis der anderen Art jüngst der Dossenheimer Feuerwehr besonders erwähnenswert schien. Es gibt sie noch, die andere Seite: Eine nette Geste, die Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements der Retter ausdrückt.

"Wir staunten nicht schlecht, als uns ein an unserer Einsatzstelle auf der A5 vorbeifahrender Lkw-Fahrer mit einem freudigen Dank eine Tafel Schokolade zuwarf", veröffentlichten die Feuerwehrleute auf ihrem Account auf Facebook das Erlebte und erreichten damit in wenigen Tagen Zigtausende Menschen. Das Geschenk dieser Süßigkeit, gewissermaßen eine Tafel "Rettersport", hat die Kameraden gefreut, teilten sie mit.

Wir meinen: Das ist ein gutes Zeichen. Das verlangt nach Mehr: Ein freundliches Lächeln, ein Dankeschön tun es ja auch schon, wenn die Einsatzkräfte an einem vorbeistürmen oder wegen ihrer Hilfstätigkeit bei Feuer, Unfall, Hochwasser oder sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen das aktuelle eigene Fortkommen eingeschränkt wird.

Und wenn sich jemand sogar dem Lastwagenfahrer anschließen will, gibt’s ja noch jede Menge Auswahl, etwa an lila Lobesgrüßen, oder an die längsten Anerkennungen der Welt oder die Pralinenpackung mit dem französischen Wort für das den Rettern gegenüber Gemeinte: "Danke"!