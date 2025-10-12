Von Lukas Werthenbach

Nußloch. Es wird notiert, getauscht und gefeilscht: Nußloch ist im Sammelfieber. Anders als in früheren Zeiten oder insbesondere vor Fußball-Welt- wie -Europameisterschaften stehen hier nicht etwa Aufkleber mit den Gesichtern von Cristiano Ronaldo, Harry Kane und Jamal Musiala hoch im Kurs. Sondern es sind Janine Hees, Alessio Liborio Cerasa und