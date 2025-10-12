Nußloch ist im FV-Sticker-Sammelfieber
Der Verein hat ein Stickeralbum mit Motiven seiner Mitglieder veröffentlicht. Die 12.000 Packungen sind fast ausverkauft. Die Aktion läuft noch bis zum 6. Dezember.
Von Lukas Werthenbach
Nußloch. Es wird notiert, getauscht und gefeilscht: Nußloch ist im Sammelfieber. Anders als in früheren Zeiten oder insbesondere vor Fußball-Welt- wie -Europameisterschaften stehen hier nicht etwa Aufkleber mit den Gesichtern von Cristiano Ronaldo, Harry Kane und Jamal Musiala hoch im Kurs. Sondern es sind Janine Hees, Alessio Liborio Cerasa und