Von Christina Schäfer

Hirschberg. "Gewollt hat es eigentlich keiner. Aber wir mussten." So umriss Peter Johe, Hirschberger Gemeinderat der ersten Stunde, die Stimmung in Großsachsen und Leutershausen Anfang der 1970er-Jahre. Es war die Zeit der Gemeindereform. Es war die Zeit, in der beschlossen war, dass es keine Gemeinden mit weniger als 8000 Bürgern mehr geben sollte.