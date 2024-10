Von Günther Grosch

Heddesheim. Die Betonoberfläche der Kunsteisbahn wird schon seit 14. Oktober langsam heruntergekühlt. "Die rund 22 Kilometer langen Kühlschlangen unter der 60 mal 30 Meter großen Eisbahn laufen auf Hochtouren", vermeldet Objektleiter und "Eisbahn-Chef" José Afonso. Mehrere 10.000 Kubikmeter Wasser müssen auf der rund 1800 Quadratmeter großen Fläche bei aktuell herrschenden Außentemperaturen von bis zu plus 18 Grad auf zweistellige Minusgrade abgesenkt werden.

Die Eisbereitungsmaschine mit Steven Krastel am Steuer dreht unterdessen seit Anfang dieser Woche ihre Runden und verteilt einen dünnen Wasserfilm auf der Fläche, um eine gleichmäßige, am Ende sechs Zentimeter dicke Eisschicht zu erhalten.

20 "befrackte" und neu angeschaffte "Pinguine" sowie weitere "Bobby-Eisfiguren" als Laufhilfen für Kinder bis zu einem Alter von zehn Jahren stehen ebenso in Reih und Glied für ihren Einsatz bereit wie die rund 750 Paar Schlittschuhe, die Christian Eulenberger während der Sommermonate zugeschliffen hat und für die Kufenflitzer zur Ausleihe bereithält.

Auch das Kassenteam mit Bianca Reinhard und Irena Karle kann es kaum erwarten, dass die im Sportzentrum gelegene Freiluftkunsteisbahn mit Kiosk und Glaspavillon zum Aufwärmen ab 1. November, 9.30 Uhr, bis voraussichtlich Mitte März wieder ihre Pforten öffnet.

José Afonso schaute beim Pressetermin am Donnerstagnachmittag dann ebenso zufrieden auf sein durch Eric Jessi komplettiertes "Dreamteam" wie der für Badesee und Hallenbad verantwortliche Betriebsleiter Matthias Heuberger und Bürgermeister Achim Weitz: "Wir stehen in den Startlöchern."

Mit in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich circa 77.000 Besuchern bleibt die an der Ahornstraße gelegene Freilufteisbahn weiterhin einer der Magnete der Kommune. In der vergangenen Saison schrieb man mit exakt 90.059 zahlenden Gästen eine neue Rekordbesucherzahl, legte Nalyan Emin Zahlenmaterial vor.

Wenn der Winter hält, was der Sommer versprochen hat, hofft man auf Seiten der Verwaltung auf ähnliche Zahlen, so Weitz. Dazu beitragen soll nicht zuletzt die Tatsache, dass die Eintrittspreise unverändert geblieben sind. Und auch die stark nachgefragten Events wie die Nikolausfeier (am 6. Dezember), der "Familientag" (am 2. Januar 2025), der "Heddesheimer Eiszauber" als absolutes Highlight am 12. Januar sowie der "Närrische Kindernachmittag" (am 3. März) bleiben wie die schon legendären samstäglichen "Eisdiscos" erneut fester Bestandteil im Terminkalender.

Neu im Angebot findet sich montags zwischen 13 und 14.30 Uhr ein "Seniorenlauf", welcher der älteren Generation eine gefahrlosere Ausübung ihres Sports außerhalb der sonst stark frequentierten Eiszeiten ermöglicht. Diesen schon seit Längerem von außen an die Verwaltung herangetragenen Wunsch erfülle man gerne, so Weitz. Im Anschluss daran sind zwischen 15 und 18 Uhr wie gewohnt wieder die Youngsters an der Reihe.

Eiskunstlauftrainerin Patrizia Wittich bietet auch in der neuen Saison das Erlernen von Grundlagen und weiteren Fertigkeiten des Eislaufens an, was ebenfalls bei der IGSH-Eislaufschule in Kooperation mit dem MERC Eishockey Mannheim jeweils freitags möglich ist. Der Schulsport erfreut sich einer ständig steigenden Nachfrage auch von außerhalb der Gemeindegrenzen.

Außer den üblichen Wartungsarbeiten an der Kühlanlage und Anpassungen technischer Art, gibt es in dieser Saison keine größeren Veränderungen. Man bleibe aber jederzeit darauf bedacht, die Sportstätte mit Blick auf Energieeinsparung und CO₂-Neutralität weiterhin zukunftsfit und vor allem als reine Freilufteisbahn zu erhalten, erteilte Weitz allen anders gelagerten Gedankenspielen, das Areal beispielsweise gegenüber Witterungseinflüssen zu schützen und zu überdachen, eine klare Absage. Das letzte Wort habe natürlich der Gemeinderat. Aber auch von dessen Seite seien keine diesbezüglichen Ideen im Gespräch.

Dass die Eisbahn wie der Badesee und das Hallenbad trotz der alljährlichen hohen Nutzerzahlen dennoch auch künftig ein Zuschussgeschäft bleibt, verhehlt der Verwaltungschef nicht. Auf der anderen Seite genieße Heddesheim mit diesen Angeboten aber einen hohen Attraktivitätswert. Gäste kämen nicht nur aus dem nahen Odenwald, aus Mannheim und Heidelberg, sondern sogar aus der Pfalz und dem Hessischen, so Matthias Heuberger.

Für knapp 430 Euro kann die Eisbahn für drei Stunden auch privat für Firmenevents, Geburtstage oder Jubiläen dienstags und donnerstags von 19 bis 22 Uhr gemietet werden. Zudem macht die Gemeinde einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung und führt eine neue Freizeitkarte für ihre öffentlichen Freizeiteinrichtungen ein. So können Interessierte ab sofort eine personalisierte Plastikkarte für den Zugang zu Hallenbad, See und Kunsteisbahn erwerben.