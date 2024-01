Osterburken. (pol) Am Samstagabend kam es in einem Supermarkt in Osterburken zu einer Körperverletzung. Gegen 19 Uhr wurde ein 26-Jähriger von einem 55-Jährigen angesprochen, da er unbezahlte Ware verzehrte. Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, die in einem Handgemenge auf dem Boden endete.

Hierbei spuckte der Jüngere dem Älteren ins Gesicht und versuchte, ihn mittels Bissen von sich fernzuhalten. Der Ältere schlug ihm daraufhin mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Hiervon trug der 26-Jährige leichte Verletzungen davon, weshalb ein Rettungswagen hinzugezogen wurde.