> Elektro Gärtner, Höpfingen/Hardheim: Geschäftsführer Gökhan Yavuzyilmaz war es am Montag noch gar nicht so klar, wann die Spiele der WM stattfinden: "Wir haben das noch nicht so besprochen", gibt er zu. Er betont aber: "Ich denke schon, dass wir Fußball schauen, wenn Deutschland spielt. Und dann auch mit einem Beamer für alle Mitarbeiter im Firmengebäude in Höpfingen."

Bei der Firma Eirich gelte aber sowohl in der Produktion als auch im technisch-kaufmännischen Bereich die Gleitzeit, sodass alle die Möglichkeit haben, morgens so mit der Arbeit anzufangen, dass sie rechtzeitig zum Spielbeginn nach Hause gehen können. Und das mobile Arbeiten von daheim aus ermögliche Büromitarbeitern ebenso, das Spiel zu verfolgen.

Die RNZ hat sich bei Arbeitgebern in der Region umgehört, ob sie es ihren Angestellten ermöglichen, das Spiel der deutschen Mannschaft am heutigen Mittwoch live zu verfolgen. Über die Facebook-Plattform RNZ Neckar-Odenwald haben wir zudem bei Nutzern im Netz nachgefragt.

Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) Mittwoch, 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, startet die deutsche Nationalmannschaft gegen Japan in die Fußball-WM. Eine Uhrzeit, zu der die meisten Erwachsenen arbeiten. Bei früheren Weltmeisterschaften hatten Firmen es Angestellten oft trotzdem ermöglicht, das Spiel gemeinsam anzuschauen.

Doch wie ist es diesmal? Zum einen ist die Euphorie um die Nationalelf nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus 2018 verflogen, zum anderen haben viele deutsche Fans angekündigt, die Katar-WM komplett zu boykottieren.

> Maschinenfabrik Gustav Eirich, Hardheim: Kevin Mechler, Leiter des Personalmanagements, informiert: "Ich hatte bisher keine offizielle Anfrage von Mitarbeitern, ob sie das Spiel schauen können. Ich habe auch den Eindruck: Den Kollegen ist noch nicht so ganz klar, dass WM ist, da das Ganze jetzt im Winter und nicht wie üblich im Sommer stattfindet."

> Wohnfitz, Walldürn: Lukas Eckert vom Backoffice-Team erklärt: "Unter den Mitarbeitern sind einige dabei, die die Spiele in Katar verfolgen möchten." Natürlich sei es den Mitarbeitern gestattet, das deutsche Auftaktspiel zu schauen, insofern es von den Arbeitsbedingungen machbar sei. "Büromitarbeiter dürfen selbstverständlich das Spiel auf einem zweiten Bildschirm oder auf dem Handy verfolgen", stellt Eckert klar.

Für Inhaber und Geschäftsführer Wolfram Fitz steht fest, dass er mit der deutschen Mannschaft mitfiebern und daher auch den Mitarbeitern das Schauen des Auftaktspiels gewähren wird. Zu den politischen Diskussionen sagt er, dass diese bereits vor zwölf Jahren bei der Vergabe der WM zur Sprache hätten kommen müssen. Nun sollte auch der sportliche Aspekt berücksichtigt werden, so Fitz.

Bezüglich des Verbot der "One-Love"-Binde durch die Fifa wird Fitz deutlich: "Das kann ich nicht gutheißen. Ich hätte mich gefreut, wenn sich die Mannschaften zusammengetan hätten, und die Binde trotzdem getragen hätten. Ich hoffe, dass doch noch einige Teams klare Kante zeigen, die Binde tragen und notfalls sagen, wir reisen ab, wenn sich die Fifa so verhält."

> Scheuermann und Heilig, Hainstadt: "Wir haben bei dieser WM keinen Gemeinschaftsraum. Falls Mitarbeiter die Spiele der Nationalmannschaft aber schauen möchten, dürfen sie, wenn es die Auftragslage erlaubt, Urlaub nehmen oder Gleitzeit abbauen", lässt Benjamin Kugel, Assistent der Geschäftsführung, wissen.

> Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, Mosbach: "Das Landratsamt verfügt über ein sehr flexibles Gleitzeitmodell, das seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, tagsüber in Absprache mit den Vorgesetzten freizunehmen. In diesem Rahmen können sich Kolleginnen und Kollegen, die das Spiel der deutschen oder einer anderen Nationalmannschaft schauen möchten, freinehmen, sofern der Dienstbetrieb dies zulässt", so Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts.

> Kontrovers sind die Meinungen im Netz. Ein Teil möchte zumindest die Spiele der deutschen Nationalelf verfolgen. Manche arbeiten im Homeoffice und haben die Möglichkeit, das Deutschland-Spiel zu schauen, manchen ist es aber auch wegen der Arbeit nicht möglich. Einige wollen die WM jedoch komplett boykottieren. "Die Möglichkeit habe ich schon. Aber warum sollte man dieses menschenverachtende Spektakel in Katar unterstützen?", lautet zum Beispiel ein Kommentar eines Internetnutzers.