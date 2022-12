Hardheim. (adb) "Weihnachten im Schuhkarton" ist eine Aktion, über die Kinder in ärmeren Ländern ein Weihnachtsgeschenk zugeleitet wird: In Schuhkartons werden Süßigkeiten, Kleidung, Spielwaren, Schreibwaren sowie Hygieneartikel gesammelt, die über Abgabestellen in zumeist osteuropäische Staaten wie Georgien, Bulgarien, Montenegro oder die Ukraine weitergeleitet werden. Stattliche 59 Schuhkartons – prall gefüllt natürlich – kamen nun bei einem bemerkenswerten Projekt der Klasse 8b des Walter-Hohmann-Schulverbunds zusammen.

"Nachdem wir im katholischen Religionsunterricht über Ungerechtigkeit und deren Erscheinungen wie die ungleiche Verteilung der Reichtümer gesprochen hatten, kam der Gedanke auf, etwas abzugeben von dem, das man hat und vielleicht nicht benötigt", erklärt Religionslehrerin Aline Fitz.

Schnell stieß man auf die bekannte Aktion "Weihnachten im Schuhkarton", die dann auch gezielt an der Schule beworben wurde. "Die Jugendlichen waren gleich begeistert. Sie haben Kinder aller Klassen auf ihr Vorhaben aufmerksam gemacht, organisierten einen Informationsstand in den Pausen und bauten eine Abgabebox am Lehrerzimmer auf", informiert Fitz. Schnell sprach sich die erstmals durchgeführte Aktion herum: "Die Schüler waren begeistert und mit großem Eifer bei der Sache!", freut sich die Lehrerin.

Durch zahlreiche Abgaben konnten 59 Schuhkartons gefüllt werden. "Hier haben wir darauf geachtet, dass alles – von Spiel- und Süßwaren bis hin zu beispielsweise einer Zahnbürste – vertreten ist und die Spenden nach Altersklasse und Geschlecht sortiert", schildert Fitz. Zudem wurden die Schuhkartons weihnachtlich dekoriert und mit selbst gestalteten Karten bestückt: Mit viel Liebe bastelten die Jugendlichen farbenfrohe Weihnachtskarten. "Wir wollten anderen Kindern eine Freude zu Weihnachten bereiten", betont Fitz.

Die eigentliche Schwierigkeit bestand darin, dass man den Verlauf der Aktion kaum einschätzen konnte: "Es war das erste Mal – wir wussten gar nicht, ob und wie es angenommen wird. Am Ende waren wir sehr froh über die vielen gespendeten Schuhkartons, weil die Resonanz so groß war – einfach toll!", lässt sie wissen.

Besonderer Dank gilt den Fachgeschäften Schuh-Müller, K+K Schuhcenter (beide Walldürn), Schuh-Sport Marzini (Altheim) und Schuh Berberich (Hardheim), wo die gefüllten Kartons dieser Tage zur Weitergabe in ferne Länder abgegeben wurden. Für das nächste Jahr sei eine Wiederholung des Projekts durchaus denkbar.