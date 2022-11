Walldürn-Altheim. (rjs) In die Jahre gekommene Infrastruktur in Verbindung mit verschärften gesetzlichen Anforderungen: Diese potenziell kostspielige Kombination beschäftigte die Gemeinderäte am Freitag bei ihrer Ortsbegehung auch in Altheim. 1984 erbaut, entspricht die Kläranlage im Hellerweg nicht mehr dem Stand der Technik.

Zeitnah müssen die Vorgaben des Landratsamts umgesetzt und