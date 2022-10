Walldürn. (pm) Die Stadt Walldürn sagt ihren Weihnachtsmarkt ab. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, haben die hohen Energiekosten die Verwaltung zu diesem Schritt genötigt. "Eine Teilnahme würde sich für viele Marktbeschicker unattraktiv gestalten", erklärt Sina Berberich aus der Stabsstelle des Bürgermeisters.

Denn das Rathaus müsste "die deutlich gestiegenen Energiekosten auf die Standplatzgebühren umlegen". Aufgrund des enormen Energieaufwands des Weihnachtsmarkts hat sich das Kreativteam der Stadt daher Gedanken über Alternativen gemacht und ruft nun die "Dürmer Adventsabende" ins Leben.

Das Konzept der Adventsabende lehnt sich an das des "Dürmer Feierabends" an. So wird es jeden Donnerstag im Advent – beginnend ab dem 1. Dezember – eine Veranstaltung auf dem Schlossplatz geben. Von 17 bis 21.30 Uhr (Ende der Veranstaltung ist um 22 Uhr) wird es wie gewohnt Essen und Trinken sowie ein Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein geben. Das Rathaus verfolgt damit das Ziel, "in dieser besinnlichen Zeit dennoch ein wenig Weihnachtsflair in die Innenstadt zu zaubern".