Gottersdorf. (pm) "Alles dreht sich um die Kinder!" Das verspricht das Odenwälder Freilandmuseum für Sonntag, 7. August.

Märchenhaft wird es am Vormittag um 11 Uhr mit Tina Stier vom "Mobilen Kindertheater Odenwald". Sie erzählt lebendig und spannend Märchenklassiker und bezieht die jungen Zuschauer spielerisch mit in die Erzählung ein. Um 12 Uhr streifen Clown "Seppelino" und seine Gehilfin "Fridoline" durch das Gelände und erfreuen mit ihren Clown-Einlagen große und kleine Besucher.

Am Nachmittag gibt es zwei Vorstellungen mit dem Puppentheater "Larifari". In der ersten Vorstellung "Hut ab vor Emil" trifft der Rabe Eddi auf eine sprechende Vogelscheuche. Was dann passiert, erfahren die Besucher ab 14 Uhr. Die zweite Vorstellung, ab 15.30 Uhr, handelt von einem vergesslichen König, der ständig seine Krone und sein Zepter verliert. Abhilfe versucht Ritter Wiegand zu schaffen: Er macht sich auf, das "Unvergesslichkeitskraut" zu finden.

Den ganzen Tag über sind im Gelände verschiedene Mitmach- und Aktivstationen aufgebaut: Beispielsweise kann jeder nach Herzenslust Wäsche waschen, mit Farbe experimentieren oder einen leckeren Apfel mit einer Apfelschälmaschine schälen. Geschicklichkeit ist bei der Kinderolympiade gefragt: Stelzenlaufen, Sackhüpfen, Eierlauf und Hufeisenwerfen sind angesagt.

Info: Das Freilandmuseum hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Biergarten hat sonntags von 11.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Kindertag im Odenwälder Freilandmuseum lockt am Wochenende mit vielen Mitmachstationen, bei denen der Nachwuchs selbst aktiv werden kann. Foto: Freilandmuseum